Juventus in tour negli Stati Uniti a bordo di Jeep

Jeep e Juventus festeggiano i loro primi 10 anni di collaborazione ricchi di successo

Il matrimonio tra Jeep e Juventus dura ormai da 10 anni e non sembra conoscere crisi, anzi. I due brand hanno rinsaldato il loro rapporto in occasione della tournée che la squadra bianconera farà negli Stati Uniti e che sarà accompagnata dalla presenza della casa automobilistica.

Juventus e Jeep: 10 anni insieme

La Juventus ha scelto gli Stati Uniti come sede per le importanti amichevoli organizzate per affinare la condizione in vista del prossimo campionato che scatta a metà agosto. I bianconeri affronteranno il Chivas de Guadalajara, all’Allegiant Stadium di Las Vegas, venerdì 22 luglio, il Barcellona al Cotton Bowl di Dallas, martedì 26 luglio e il Real Madrid, sabato 30 luglio, al Rose Bow di Los Angeles.

Sulle maglie della squadra diretta da Max Allegri campeggerà il marchio di Jeep. Le celebrazioni per i primi 10 anni di questa collaborazione sono visibili sui canali social ufficiali sia di Jeep sia della Juventus, dove i giocatori indossano le nuove maglie con il logo del brand di Stellantis, che mostra il percorso del marchio verso la libertà a emissioni zero. Ma non zero titoli, o per lo meno questo è l’auspicio di tutto il popolo bianconero.