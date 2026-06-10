Che in Svezia sappiano il fatto loro quando si parla di robustezza e veicoli pronti a sfidare i climi più rigidi non è certo una novità. Lo abbiamo visto di recente con i muscolosi Dovra Rig X-610 e X-750, oltre che con il lussuoso Rig-S, modelli capaci di abbinare un’indomabile attitudine al fuoristrada con il classico comfort da campeggio.

Ora però tocca a un gigante del settore fare la sua mossa: Kabe. Con il lancio del nuovo Novum Traq 750 LGB 2026, il marchio svedese firma un vero e proprio cambio di passo, presentando il suo primo camper semintegrale 4×4. Un veicolo che supera i 7,40 metri di lunghezza e che interpreta la trazione integrale non come un semplice optional da catalogo, ma come il cuore pulsante dell’intero progetto.

Meccanica Mercedes Sprinter 4×4: pronti a tutto, senza esagerare

La base scelta per il Kabe Novum Traq 750 LGB è il solido Mercedes Sprinter, equipaggiato con un sistema di trazione integrale inseribile e una taratura elettronica sviluppata appositamente per i fondi a bassa aderenza. Per enfatizzare l’anima all-terrain, gli ingegneri svedesi hanno aggiunto una maggiore altezza da terra e pneumatici tassellati specifici per l’off-road.

Questa configurazione meccanica non trasforma il veicolo in un mastodontico camion da spedizione extra-europea, ma lo rende un camper estremamente credibile e sicuro per affrontare:

Strade sterrate e dissestate

Prati bagnati o fango nei campeggi selvaggi

Passi di montagna innevati

Nonostante l’indole fuoristradistica, con i suoi 7,44 metri di lunghezza e il passo lungo il Traq 750 LGB garantisce un’eccellente stabilità sui rettilinei autostradali. Sotto il cofano spinge il collaudato 2.0 turbodiesel a quattro cilindri di casa Mercedes, abbinato al fluido cambio automatico 9G-Tronic. La massa complessiva a pieno carico varia a seconda della configurazione, assestandosi intorno alle 4,1 tonnellate (richiede patente C o C1).

Interni e pianta: comfort scandinavo e grandi spazi di carico

La pianta interna del Kabe Novum Traq 750 LGB 2026 è studiata per chi ama i viaggi a lungo raggio. Nella zona posteriore troviamo letti singoli longitudinali lunghi circa due metri, che all’occorrenza possono essere uniti tramite un materasso aggiuntivo per creare un enorme letto matrimoniale.

Al di sotto della zona notte si sviluppa un ampio gavone garage posteriore con un’ottima riserva di carico, ideale per stivare attrezzature outdoor voluminose come e-bike, sci o tavole da surf.

La zona giorno rispecchia la sobria eleganza dello stile scandinavo, con arredi solidi e razionali:

Zona living: Una classica semidinette anteriore che si integra perfettamente con i sedili girevoli della cabina di guida.

Cucina: Disposta lateralmente, è completa di piano cottura, lavello e un frigorifero di grandi dimensioni con scomparto freezer separato, ideale per le lunghe soste in libera.

Bagno: Posizionato in ambienti funzionali, unisce doccia e toilette in uno spazio generoso e ben ottimizzato.

Isolamento termico al top: un vero camper “Quattro Stagioni”

Il vero DNA Kabe emerge nell’ingegneria della cellula, progettata per un utilizzo reale 4 stagioni, anche con temperature polari. Il Traq 750 LGB adotta l’iconico doppio pavimento isolato e riscaldato, una soluzione strutturale che protegge gli impianti dal gelo e offre ulteriore spazio di stivaggio.

I serbatoi dell’acqua potabile e delle acque grigie (entrambi con una generosa capacità di circa 170 litri) sono collocati all’interno del doppio fondo, mentre tutte le tubazioni passano sistematicamente in zone riscaldate.

L’impianto termico è affidato al prestigioso sistema ad acqua Alde, abbinato a convettori laterali e al pavimento radiante. Grazie alla coibentazione hi-tech di pareti, tetto e pavimento, e all’uso di vetri a più strati, l’abitacolo e gli impianti restano perfettamente operativi e confortevoli anche quando il termometro scende pesantemente sotto lo zero.

Kabe Novum Traq 750 LGB: posizionamento e prezzo

Esteticamente il Traq si riconosce subito rispetto ai fratelli Novum puramente “stradali” grazie a grafiche dedicate, inserti neri protettivi, pneumatici off-road e un assetto visibilmente rialzato. Il look comunica solidità, tenendosi alla larga dagli eccessi stilistici del mondo overlanding.

Sul fronte del listino, il posizionamento è coerente con la qualità premium del marchio. La base Mercedes Sprinter, la tecnologia 4×4, il riscaldamento Alde e l’architettura a doppio pavimento spingono il prezzo del Kabe Novum Traq 750 LGB vicino alla soglia dei 150.000 euro, a seconda delle personalizzazioni.

Se per il fuoristrada estremo esistono mezzi specialistici e spogli (come il Torsus Praetorian Liberra o il Krug Expedition Rhino XL), il nuovo Traq 750 LGB propone una filosofia diversa: tanta tecnica, massima trazione e un’abitabilità di lusso per viaggiare ovunque, 365 giorni all’anno, senza rinunciare a nulla.