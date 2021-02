Karma Automotive GS-6: berlina sportiva EREV di lusso in arrivo nel 2021

Karma Automotive GS-6, la cui uscita è prevista l'anno prossimo, sarà disponibile anche in Europa in tre allestimenti (Standard, Luxury e Sport). Il prezzo base dovrebbe essere di circa 70.000 euro, interessante in rapporto alla qualità costruttiva. E in futuro è attesa la versione 100% elettrica GSe-6

Si chiama GS-6 il nuovo modello firmato da Karma Automotive, azienda californiana produttrice di veicoli elettrici di lusso, che punta a unire design, tecnologia e prestazioni di livello a un prezzo tutto sommato contenuto considerando le feature di cui dispone.

Karma Automotive GS-6: le caratteristiche

Karma Automotive GS-6 si caratterizza per uno stile molto raffinato che coniuga eleganza e animo sportivo, come per altro accaduto per altri esemplari del brand. Il modello è stato realizzato presso il Karma’s Innovation and Customization Center (KICC) a Moreno Valley, in California, un luogo che è un vero e proprio concentrato di idee e tecnologia al servizio della mobilità a zero emozioni. Salendo a bordo, l’attenzione cade sul volante tattile può controllo tantissime finzioni: dalla gestione del proprio smartphone fono alle telecamere, passando per l’infotainment (che lavora sistema cluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e integra Karma Mobile) e le modalità di guida. La nuova GS-6 è dotata di specchietti laterali elettrici riscaldati, otto airbag ed è una vettura che potremmo definire intelligente, con funzioni come la diagnostica remota Over-the-Air (OTA) o aggiornamento automatico del software. La vettura rientra nella categoria delle berline sportive EREV (Extended-trange electric vehicle): la power unit è composta da un motore 1.5 turbo, 3 cilindri, che lavora in accoppiata con due batterie da 28 kWh che erogano una potenza massima di sistema di 536 CV e una coppia massima di 746 Nm. In modalità 100% elettrica è possibile percorrere fino a 128 km.

Sono tre le modalità di guida tra cui scegliere: Stealth, Sustain e Sport con l’ultima che permette di avere accesso alla piena trazione (in modalità Stealth il veicolo è alimentato solo dalla batteria, in modalità Sustain il generatore crea elettricità per alimentare il veicolo). Gli ADAS (Advanced Driver Assistance System) della vettura includono Adaptive Cruise Control (con funzione “Stop & Go”), Lane Keep Support (con risposta tattile del volante in caso di deviazione involontaria della corsia), frenata di emergenza automatica (AEB), monitoraggio degli angoli ciechi (BSM) e avviso di traffico incrociato posteriore (RCTA), sistema di telecamere surround a 360 gradi (SVCS) e monitoraggio della distanza di parcheggio (PDM).

Karma Automotive GS-6: quanto costa

Karma Automotive GS-6 vedrà la luce nel 2022 in tre varianti – Standard, Luxury e Sport – che faranno da apripista al modello 100& elettrico GSe-6 completamente elettrico. Tutti e tre gli allestimenti dovrebbero arrivare anche in Europa con prezzi a partire da circa 70.000 euro.