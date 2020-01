Kawasaki: le novità in arrivo ad MBE 2019 e il listino aggiornato

Nello spazio Kawasaki presso Motorbike Expo di Verona si potranno ammirare tutte le novità per la stagione 2020 tra cui le le tre nuove componenti della famiglia Z: la Z650, la Z900 e la ZH2; le due nuove Ninja, la Ninja 650 e la Ninja 1000SX e l’attesisissima Kawasaki W800

Tra le protagoniste annunciate di Motorbike Expo di Verona, in programma dal 16 al 19 gennaio, ci sarà anche Kawasaki che, nel suo spazio nel padiglione 5, metterà in mostra tutte le novità per la stagione 2020 tra cui le le tre nuove componenti della famiglia Z: la Z650, la Z900 e la ZH2; le due nuove Ninja, la Ninja 650 e la Ninja 1000SX e ultima ma non meno importante l’attesisissima Kawasaki W800 nella sua versione più classica.

Il mondo Kawasaki da Motorbike Expo

La Z650 e Z900 sono ormai volti noti e top seller della gamma Kawasaki. Per l’occasione affilano le armi con diversi accorgimenti estetici e tecnici. La Kawasaki ZH2 rappresenta un vero e proprio concentrato di tecnologia e adrenalina. La prima naked dotata di supercharger sul mercato salirà in passerella a Verona per mostrare tutti i suoi muscoli e la sua linea futuristica. La Ninja 650 si presenterà al pubblico con un frontale totalmente rinnovato, una nuova sella passeggero ed una strumentazione TF colori ma con il rodato bicilindrico 650 che l’ha resa celebre e super competitiva tra le sportive lightweight “Il meglio dei due mondi”, sport e tourer, è rappresentato dalla nuovissima Kawasaki Ninja 1000SX. Così, infatti, è stata definita que nuova Ninja capace di sintetizzare al meglio l’efficacia della sua sportività al comfort della sua anima tourer macina-chilometri. Al Motorbike Expo, come rappresentante del mondo classic, ecco la W800 nella sua veste più tradizionale. Con una splendida colorazione dark green e diversi dettagli cromati è la più simile per aspetto e sensazioni di guida alla prima Kawasaki W1 del 1965. All’interno dello stand i fan Kawasaki troveranno anche uno shop lime green, dove sarà possibile acquistare tutto l’abbigliament ed il merchandising ufficiale a prezzi esclusivi.

Kawasaki: il prezzo di lancio Z900 e Z650

La casa giapponese ha anche svelato il prezzo di lancio per le nuovissime Kawasaki Z900 e Kawasaki Z650 model year 2020 Acquistando una Kawasaki Z900 model year 2020 (fino al 31/3/2020 o ad esaurimento scorte) i clienti potranno godere di un risparmio pari a 600 euro sul prezzo di listino, facendo scendere il prezzo da 9.590 euro a 8.990. Kawasaki offre uno sconto anche sulla Z900 70kw (depotenziabile a 35kW) che viene offerta ad un prezzo di 8.690 euro. Anche per chi sceglie Kawasaki Z650 model year 2020 c’è un’offerta interessante: fino al 31 marzo la bicilindrica di sarà acquistabile presso i concessionari ufficiali a partire da 6.790 euro invece di 7.090.