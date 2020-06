Ken Block mette di traverso un Ford F450 Super Duty!

A causa di un imprevisto, Ken Block è riuscito a mettere di traverso un pick-up Ford F450 Super Duty, che avrebbe dovuto invece trainare una Ford Escort da drifting

Quando il gioco si fa duro… i duri iniziano a giocare! Doveva essere una “normale” giornata di drifting quella di Ken Block al Campus Utah Motorsport, dove il famoso protagonista di Gymkhana Files era chiamato a trainare una Ford Escort preparata prima di salirvi a bordo e dare spettacolo con le sue celebri evoluzioni, assieme a un possente pick-up Ford F450 Super Duty. Invece… le cose non sono andate per il verso giusto: Mister Zachary del Team Hoonigan ha involontariamente rotto il semiasse della Escort durante una manovra, e questo ha costretto Block a trovare alla svelta una soluzione per salvare la giornata.

Perchè non provare a mettere di traverso direttamente il pick-up? Detto, fatto… o quasi. Dopo diversi tentativi, Ken prima è riuscito a fare un burnout, e poi a far driftare il bestione prodotto dal brand americano, con tanto di fumo proveniente dalle gomme posteriori. Se pensate, tuttavia, che l’impresa sia stata facile… vi sbagliate: date un’occhiata al video qua sotto e vi renderete subito conto di quanto Block abbia dovuto lavorare su acceleratore e sterzo prima di centrare il suo obiettivo!