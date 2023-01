Ken Block morto dopo un incidente in motoslitta

Fatale un impattosulle nevi dello Utah, negli Stati Uniti. Il pilota americano aveva 55 anni. Ha corso nel mondiale Rally e ideato la serie Gymkhana

Lutto nel mondo dei motori: all’età di 55 anni è morto Ken Block. Il pilota d’auto è stato vittima di un incidente in motoslitta avvenuto alcune ore fa nella contea di Wasatch, Utah, negli Stati Uniti. Lascia la moglie e tre figli.

Morte Ken Block: la dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, attorno alle 14 di lunedì 2 gennaio la motoslitta guidata da Ken Block si è impuntata mentre affrontava un pendio ripido, ribaltandosi sopra il pilota californiano che in quel momento era solo. La sua morte è stata poi confermata in una dichiarazione postata sui social media di Hoonigan Industries, la sua creatura più recente, che recita: “Con profondo rammarico confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto”. Ken Block aveva la velocità nel sangue e la sua filosofia di vita è sempre stata “Go fast and risk every Thang”. Dopo i successi nei rally, è diventato una star anche a livello mediatico grazie ai video della serie Gymkhana del 2008, in cui si destreggiava al volante di una Subaru Impreza o mezzi elaborati guidati.