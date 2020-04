Kia consegna spesa e farmaci a domicilio ai bisognosi

Al fine di dare un sostegno al lavoro della Croce Rossa Italiana, Kia mette a disposizione una flotta di Niro e XCeed per i servizi di consegne a domicilio a Milano e Opera

L’emergenza Coronavirus ha portato molte famiglie italiane a scegliere di fare la spesa oppure comprare i farmaci attraverso servizi di consegna a domicilio, al fine di limitare al massimo i contatti sociali e le uscite di casa senza motivo. Una decisione consapevole che, però, sta mettendo in difficoltà la Croce Rossa Italiana, vero attuatore di questa modalità di consegna per far fronte alla pandemia scatenata dal virus Covid-19.

In questo contesto e per sollevare la CRI dall’enorme mole di lavoro a cui è sottoposta scende quindi in campo Kia, con la sua nuova iniziativa ItaliaKIAMA: a partire da mercoledì 8 aprile l’azienda coreana ha messo a disposizione una flotta di veicoli, principalmente composta dai modelli Niro e XCeed, che serviranno per consegnare direttamente presso le abitazioni i beni di prima necessità utili ai nuclei famigliari più bisognosi.

Come funziona? Come scritto sul sito ufficiale dell’iniziativa, basta comporre dei numeri di telefono dedicati ai Comuni di Milano (02 0202) e di Opera (02 53007), per il momento le uniche località che hanno attivato questo servizio. A questo punto, una volta scelta la propria necessità, il Centro Servizi Volontariato riceverà l’ordine e provvederà alla consegna a domicilio di quanto richiesto.