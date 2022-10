Kia Electric Days: ecco la nuova gamma ibrido plug-in ed elettrica del marchio

Con una gamma formata da alternative che vanno dal Full Hybrid all'elettrico puro, il marchio Kia ha l'ambizione della "carbon neutrality" entro il 2045

I sempre più evidenti cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti ed è principalmente per questo motivo che il marchio Kia, durante i recenti Electric Days, ha delineato la sua nuova strategia per la completa riduzione delle emissioni di carbonio con un’inedita gamma nella quale sono presenti tutte le principali alimentazioni di ultima generazione – dal Full Hybrid all’ibrido “alla spina” fino all’elettrico puro, senza dimenticare il Fuel Cell a idrogeno in arrivo entro il 2028.

Il piano di Kia è quello di raggiungere la piena “carbon neutrality” entro il 2045 attraverso tre pilastri (Mobilità sostenibile, Pianeta sostenibile ed Energia sostenibile) che avranno il compito comune di ridurre le emissioni in tutti gli aspetti operativi che coinvolgono il marchio coreano, dalla fornitura di energia alla logistica, dalla produzione all’utilizzo dei veicoli fino allo smaltimento dei rifiuti. Gran parte di questa strategia, inoltre, si baserà sul proporre entro il 2035 una gamma modelli al 100% elettrica in Europa, ai quali successivamente si aggiungeranno le auto a batterie con alimentazione Fuel Cell (FCEV) secondo il piano “Hydrogen Vision 2040”.

Per quanto riguarda la gamma attuale, il marchio Kia già propone diverse soluzioni in grado di andare incontro a tutte le molteplici esigenze dei suoi clienti: in ambito “full electric” la scelta privilegia il crossover EV6 (anche in versione GT) con pacco batterie ad alta capacità con architettura a 800V, la cui ricarica dal 10 all’80% avviene in soli 18 minuti pur mantenendo prestazioni entusiasmanti nell’ordine dei 260 km/h di velocità massima e dei 3,5 secondi necessari a coprire lo scatto 0-100 da fermo.

Per chi vuole sedersi in un SUV vero e proprio, invece, la gamma Kia propone la ben conosciuta Sportage che, nella sua declinazione PHEV (plug-in hybrid) è in grado di garantire una potenza complessiva di 265 cavalli con pacco batterie da 13,8 kWh. Con la stessa tecnologia di alimentazione è disponibile inoltre la XCeed, protagonista di un recente restyling che le assicura una powertrain da 141 CV e 265 Nm in abbinamento a un accumulatore capace di spingere l’autonomia in “full electric” fino a 48 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Più poliedrica, infine, la proposta della gamma Kia Niro, che oggi include le alimentazioni Full Hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) e 100% elettrica (BEV). Le prime due condividono il motore termico della powertrain (1.6 GDI Smartstream da 141 CV con cambio automatico 6DCT a sei rapporti) e si differenziano per la potenza del propulsore elettrico (rispettivamente da 32 e 62 kW con 65 km di autonomia in elettrico), mentre la Full Electric – con i suoi 150 kW di potenza e 255 Nm di coppia – garantisce fino a 460 km di percorrenza massima secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Ma attenzione l’offensiva elettrica Kia è solo agli inizi con la grande SUV da quasi cinque metri EV9 in arrivo a fine 2023 con una batteria da 100 kW che promette autonomia e prestazioni al top oltre a sette comodi ed ecologici posti. Entro il 2027 arriveranno ben 14 modelli completamente elettrici che sono già definitivi ed in fase avanzata di progettazione tanto da saperne già molte caratteristiche. Fra questi possiamo anticiparvi un Suv medio ed uno compatto così come un veicolo commerciale.

Già oggi Kia offre una gamma ben articolata con 3 Full Hybrid, 5 Plug-in Hybrid ed ormai tre elettriche pure se accanto alla e-Niro ed alla EV6 inseriamo la EV9. Da notare che Kia continua a mantenere i 7 anni di garanzia anche per le sue garanzie tanto che la stessa batteria è garantita per ben 7 anni senza alcun limite chilometrico (presente invece per le sorelle endotermiche).

Brava Kia quindi e a breve il nostro test drive della EV6…