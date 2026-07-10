Kia EV2 2026: si amplia la gamma con Black-Line, GT-Line e versione long-range con nuova batteria

Si amplia la gamma di Kia EV2 con l’introduzione della nuova variante Black-Line, affiancata dalla versione long-range e dall’allestimento GT-Line. Le novità portano in dote un design dedicato, una batteria da 61,0 kWh capace di offrire fino a 453 km di autonomia e una proposta più articolata nel segmento dei SUV elettrici compatti.

L’ampliamento dell’offerta coincide con l’avvio della produzione europea delle nuove versioni nello stabilimento Kia di Žilina, in Slovacchia. Con questi aggiornamenti, la gamma del modello propone una scelta più ampia, puntando su maggiore autonomia, nuovi dettagli estetici e una versione dall’impostazione più sportiva.

Kia EV2 2026: la nuova versione Black-Line

La nuova Black-Line si posiziona al vertice della gamma con un allestimento caratterizzato da elementi estetici dedicati. Derivata dalla GT-Line, si distingue per le finiture esterne in nero lucido, dettagli specifici e il logo Kia nero.

A completare il design troviamo cerchi in lega da 19 pollici completamente neri e il tetto bicolore nero, soluzioni che contribuiscono a rendere il modello più riconoscibile. Anche l’abitacolo adotta una combinazione di tonalità grigio scuro e nero, con un’impostazione orientata a un’immagine più ricercata.

La dotazione di serie comprende il sistema di infotainment Kia ccNC con navigazione, l’impianto audio Harman/Kardon e il sistema di assistenza alla guida Highway Driving Assist 2.0.

Kia EV2 2026: arriva la batteria long-range da 61,0 kWh

Tra le novità della gamma debutta anche la versione long-range, equipaggiata con una batteria da 61,0 kWh e realizzata sulla piattaforma E-GMP a 400 V. L’autonomia dichiarata raggiunge 453 km, con l’obiettivo di rendere il modello adatto sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di più lunga percorrenza.

Sul fronte della ricarica, la vettura supporta la ricarica rapida in corrente continua, che consente di passare dal 10% all’80% della batteria in circa 30 minuti, oltre alla ricarica in corrente alternata fino a 22 kW. La dotazione comprende anche servizi connessi dedicati alla mobilità elettrica, come la pianificazione del percorso, la funzione Plug & Charge e la ricarica bidirezionale.

Secondo quanto dichiarato da Kia, un prototipo della versione GT-Line con batteria long-range ha ottenuto risultati positivi nei test NAF El Prix, mantenendo un’elevata efficienza sia nelle prove invernali sia in quelle estive.

Kia EV2 2026: GT-Line, la versione dal carattere più sportivo

La GT-Line rappresenta l’allestimento con l’impostazione più dinamica della gamma. Si distingue per alcuni elementi estetici dedicati, tra cui dettagli della carrozzeria in tinta e finiture specifiche che ne caratterizzano l’aspetto esterno.

Anche l’abitacolo richiama questa impostazione grazie al volante a tre razze e ai pedali in metallo. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano inoltre i sedili con funzione memoria e il sistema Digital Key 2.0, che amplia le possibilità di accesso e utilizzo della vettura.

Kia EV2 2026: progettata e prodotta in Europa

Sviluppata, progettata e prodotta in Europa, Kia EV2 è stata realizzata pensando alle esigenze del mercato europeo. Pur mantenendo dimensioni compatte, il modello offre un abitacolo spazioso e una capacità di carico fino a 1.201 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort acustico, con interventi mirati per ridurre rumori e vibrazioni. Tra le soluzioni adottate figurano pneumatici a bassa rumorosità, vetri laterali e parabrezza con laminazione acustica, studiati per limitare i rumori provenienti dalla strada e dal vento.

La dotazione tecnologica comprende il sistema triple-screen, gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA) e una gamma completa di sistemi ADAS. La produzione delle nuove versioni è affidata allo stabilimento Kia di Žilina, in Slovacchia, dove è iniziata l’assemblaggio dell’intera gamma EV2 destinata al mercato europeo.