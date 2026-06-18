Kia EV3 e EV5 AWD 2026: trazione integrale con doppio motore elettrico e ricarica AC da 22 kW

Kia amplia la gamma di EV3 ed EV5 con l’introduzione della trazione integrale AWD sulle versioni equipaggiate con batteria Long Range da 81,4 kWh. L’aggiornamento interessa due dei modelli elettrici più importanti del marchio, sviluppati sulla piattaforma dedicata E-GMP a 400 Volt.

Tra le novità debutta anche il nuovo caricatore di bordo da 22 kW in corrente alternata, progettato per ridurre i tempi di ricarica presso le infrastrutture compatibili. L’evoluzione della gamma comprende inoltre nuove configurazioni e una maggiore possibilità di scelta per i clienti interessati ai due modelli.

Kia EV3 e EV5 AWD 2026: trazione integrale con doppio motore

Per la prima volta, EV3 ed EV5 adottano una configurazione con doppio motore elettrico e trazione integrale AWD. Il sistema combina un motore anteriore da 125 kW e un’unità posteriore da 70 kW, per una potenza complessiva di 195 kW, pari a 265 CV.

L’introduzione della trazione integrale si riflette anche sulle prestazioni. Kia EV3 AWD accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, mentre Kia EV5 AWD completa la stessa prova in 7,3 secondi. Per EV5 AWD aumenta inoltre la velocità massima, che raggiunge i 180 km/h.

Secondo i dati dichiarati dal costruttore, l’incremento delle prestazioni comporta una riduzione contenuta dell’autonomia rispetto alle varianti a trazione anteriore, nell’ordine del 5%. Nel caso di EV5 GT-line, il valore WLTP passa da circa 505 a 491 chilometri.

Kia EV3 e EV5 AWD 2026: ricarica AC fino a 22 kW

Tra gli aggiornamenti introdotti su EV3 ed EV5 figura anche il nuovo On-Board Charger da 22 kW, che amplia le possibilità di ricarica in corrente alternata. Rispetto al caricatore da 11 kW, il sistema consente di ridurre sensibilmente i tempi necessari per il ripristino dell’energia presso le infrastrutture compatibili.

Secondo Kia, la ricarica AC a 22 kW può rappresentare un’alternativa più conveniente rispetto all’utilizzo delle colonnine in corrente continua, risultando inoltre adatta ai contesti urbani dove questa tipologia di infrastruttura è maggiormente diffusa.

Il nuovo caricatore sarà disponibile di serie sugli allestimenti GT-line Plus, mentre sugli altri allestimenti sarà proposto come optional attraverso specifici pacchetti. La dotazione non è prevista per la versione Air.

Kia EV3 AWD 2026: più efficienza

La nuova configurazione AWD si inserisce all’interno di una gamma EV3 aggiornata, che introduce la versione Long Range AWD a partire dall’allestimento Earth.

L’aggiornamento prevede inoltre una razionalizzazione degli equipaggiamenti e un’evoluzione dei contenuti dedicati agli allestimenti GT-line e GT-line Plus, con l’obiettivo di rendere l’offerta più strutturata e coerente.

Kia EV5 AWD 2026: nuovi contenuti

A sei mesi dal lancio commerciale, Kia EV5 amplia la propria gamma con l’introduzione della trazione integrale e di nuovi contenuti dedicati. L’aggiornamento interessa in particolare le versioni più equipaggiate del SUV elettrico.

Il debutto della configurazione AWD dual-motor avviene a partire dall’allestimento GT-line, insieme all’introduzione del nuovo GT-line Plus e a una revisione dei pacchetti opzionali, con l’obiettivo di rendere l’offerta più strutturata.

EV5 conferma il proprio posizionamento come SUV elettrico versatile e spazioso, pensato per rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana e dei viaggi a lungo raggio.

Kia EV3 e Kia EV5 AWD 2026: listino prezzi

Kia EV3 e Kia EV5 AWD si confermano modelli centrali nella strategia di elettrificazione del marchio, con un ruolo chiave nell’evoluzione della gamma SUV a zero emissioni.

Kia EV3 è disponibile a partire da 36.350 euro, mentre Kia EV5 è proposta da 44.750 euro.