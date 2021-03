KIA EV6, il primo SUV 100% elettrico della Casa coreana

Kia EV6 è stata sviluppata sulla piattaforma E- GMP appositamente creata per i veicoli elettrici. Le linee segnano un deciso cambio di direzione rispetto alla tradizione della casa coreana. La vettura verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane

Si chiama EV6 il primo SUV completamente elettrico realizzato da Kia di cui sono state pubblicate una serie di immagini che anticipano la presentazione mondiale vera e propria, in programma tra alcuni giorni, ovviamente online.

Kia EV6: le caratteristiche

Kia EV6 è stata sviluppata sulla piattaforma E- GMP appositamente creata per i veicoli elettrici e su cui sono nati anche altri veicoli del Gruppo Hyundai. Basta un’occhiata per notare una prima novità rispetto alle altre vetture del brand coreano. La parte anteriore ha un disegno tutto nuovo racchiuso nel concetto di “Digital Tiger Face” e caratterizzato dall’utilizzo di proiettori a LED con un moderno sistema di illuminazione dinamica sequenziale. EV6 vuole essere una sorta di punto di contatto tra meccanica e spirito green. Questo è sottolineato dalla scelta dei tessuti impiegati per gli interni e i sedili, derivati da materiali riciclati ed ecosostenibili, ma anche dalle linee pulite e decise, a tratti muscolari, come quelle del grande cofano che ha un disegno personale e originale, così come la parte posteriore, impreziosita dal disegno della fanaleria a LED.

Karim Habib, senior vice president and head of Global Design Center, ha spiegato così il progetto: “EV6, primo modello elettrico di Kia con piattaforma specifica è il manifesto di un design innovativo che pone al centro l’uomo e la potenza dell’elettrificazione. Crediamo fermamente che questo sia un modello accattivante e importante per il settore dei veicoli elettrici. Con EV6 abbiamo puntato a realizzare un design distintivo e di forte impatto combinando sofisticate caratteristiche high-tech su volumi puri e generosi, con il risultato di uno spazio interno unico, degno di un veicolo elettrico altamente futuristico“.

Il design è stato particolarmente curato per migliorare l’aerodinamica. Il fondo scocca sigillato permette di convogliare al meglio i flussi d’aria e ottenere la massima efficienza. Altri dettagli, come i profili laterali e il disegno del parabrezza, non servono solo per accentuare l’aspetto da crossover moderno, ma sono stati pensati strizzando l’occhio alla funzionalità. La piattaforma E-GMP permette di avere ampi spazi a bordo e il massimo della tecnologia come il grande display dal profilo curvo per navigazione e infotainment, ma anche il display che racchiude il quadro strumenti.