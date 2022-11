Kia EV6: la prova su strada del crossover elettrico coreano

Abbiamo provato di persona la nuova Kia EV6, primo crossover sportivo del marchio sud-coreano declinato in quattro motorizzazioni a trazione posteriore o integrale

Il marchio Kia ha di recente definito la sua strategia per gli anni futuri, che ovviamente sposa in tutto e per tutto la necessità di passare il prima possibile e in maniera completa al concetto di mobilità eco-sostenibile. Pioniera di questo passaggio che avverrà in tempi piuttosto celeri è certamente la nuova Kia EV6, ammiraglia Full-Electric del marchio coreano che abbiamo avuto modo di provare nella versione al vertice della sua gamma – vale a dire la Long Range a doppio motore a batterie e trazione integrale. Come si comporta su strada? Continuate a leggere e lo scoprirete!

KIA EV6: CROSSOVER… MA ANCHE SPORTIVA

Già premiata con il Titolo di “Auto dell’anno 2022” ed addirittura esposta nel Museo dell’Automobile di Torino, la Kia EV6 cattura lo sguardo con un’estetica mozzafiato capace di combinare i tratti tipici di un crossover rialzato con quelli che, di solito, definiscono le sportive di un certo livello. Questi dettagli sono particolarmente evidenti sulle versioni GT-Line e su quella ancora più specifica EV6 GT, la quale si può fregiare di un corpo vettura più lungo e di carreggiate più ampie di 1 cm.

Lunga 4,68 metri, larga 1,88 e con un passo di 2.900 millimetri, la Kia EV6 mette a disposizione un bagagliaio da 490 Litri incrementabili fino a 1.300 se si abbatte la fila di sedili posteriori, al quale si aggiunge il “frunk” anteriore da 52 Litri aggiuntivi (solo venti sulla versioni a doppio motore elettrico con trazione integrale). Lo spazio per guidatore e passeggeri non manca e questo va sicuramente a vantaggio del comfort di guida durante l’utilizzo quotidiano e anche sulle lunghe distanze.

KIA EV6: INTERNI A MISURA DI PASSEGGERO

Entrando nell’abitacolo, il primo dettaglio che si nota sulla nuova Kia EV6 è quanto la plancia sia pulita e quanto gli strumenti siano concentrati per rendere semplice il “lavoro” del guidatore. Digital cockpit e schermo dell’infotainment (entrambi da 12,3”) sono inglobati in un unico display curvo e sono abbinati all’head-up display per il parabrezza e a diverse funzionalità, tra le quali il sistema di navigazione in-cloud, la climatizzazione controllabile attraverso un ulteriore schermo a sfioramento e gli aggiornamenti del software over-the-air.

Non mancano, ovviamente, gli aiuti elettronici per la guida autonoma di Livello 2: il pacchetto di serie offre il Safe Exit Assist, il mantenimento della corsia, l’assistente alla guida in autostrada e in condizioni di traffico intenso e il Remote Smart Parking Assist. Completano l’atmosfera i rivestimenti dei sedili in plastica riciclata – che sposano perfettamente la strategia “green” di questo modello e del marchio Kia per i prossimi anni.

KIA EV6: QUATTRO MOTORI, DUE BATTERIE E RICARICA VELOCE

Costruita sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) con architettura a 800V specifica per le auto elettriche, la nuova Kia EV6 sorprende anche per l’offerta delle sue motorizzazioni: il listino ufficiale, infatti, prevede la “base” Standard Range nella doppia declinazione 2WD e 4WD (rispettivamente da 170 e 235 cavalli) e la più evoluta Long Range sempre a trazione posteriore (da 228 cavalli) e integrale (da 325 CV), entrambe poi declinate sulla base di due pacchi batteria differenziati per capacità totale e autonomia.

Quello standard è da 58 kWh e promette fino a 380 km con un singolo “pieno” di energia, mentre quello di lunga durata è da 77,4 kWh e arriva fino a 510 km calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Ma non è tutto, perchè le funzionalità della Kia EV6 si espandono ulteriormente con la tecnologia di ricarica bidirezionale V2L (che trasforma la vettura in una sorta di “powerbank” per dispositivi elettronici fino a 3,6 kW di potenza) e per la ricarica di tipo ultra-veloce, che sfrutta le colonnine da 400V in grado di ripristinare 100 km di autonomia in soli cinque minuti.

Completano il pacchetto il sistema di frenata rigenerativa, impostabile su sei livelli di intervento tra cui quello denominato i-Pedal per l’utilizzo della vettura con il solo pedale dell’acceleratore, e le quattro modalità di guida (N, R, D e P) selezionabili attraverso il rispettivo comando sulla plancia. La nuova Kia EV6 ha un listino prezzi in partenza da 55.450 Euro.

KIA EV6: IMPRESSIONI DI GUIDA

Su strada, la Kia EV6 mantiene quanto di positivo emerge dal vederla dal vivo e salirci a bordo è ulteriormente confermato dal guidarla, confermando che le vere rivali della Tesla non parlano tedesco o cinese ma coreano! Il Gruppo Hyundai (di cui fa parte la stessa Kia) vanta infatti un notevole expertise sia in fatto di batterie che di software, senza trascurare l’esperienza mondiale nel costruire qualsiasi tipo di vettura: dalla citycar europea all’ammiraglia per gli Stati Uniti. Forse Kia e Hyundai non hanno avuto lo stesso coraggio della Tesla, trovandosi ora in mezzo al gruppo mentre il marchio californiamo (anche se ora ha trasferito la sede in Texas) ha accelerato brutalmente.

Kia resta comunque al top e la EV6 ne è una splendida conferma non solo da ferma, ma soprattutto dinamicamente con prestazioni al top, eccellente automonia, consumi sempre interessanti e un comportamento stradale molto valido che da sicurezza e ci si sente subito a proprio agio. Il posto guida è perfetto con una strumentazione avvolgente e completa senza essere ridondante. Ottimo lo sterzo diretto, il cambio ormai per le elettriche non fa più testo bastando selezionare Drive e “decollare” da tanta coppia hanno le auto elettriche a disposizione! Buono l’assetto della Kia EV6 che si comporta bene sia in città a basse velocità sia in autostrada o ancor meglio nel misto veloce.

Visibilità perfetta, nonostante la linea facesse temere per il posteriore o i tre quarti lateriali e lo spazio è davvero generoso sia davanti che dietro. L’architettura a 800 Volt consente nelle ricariche a corrente continua di caricare davvero velocemente dal 20 all’80% e la stessa densità delle batterie consente un rapporto prestazioni/autonomia decisamente interessante.

Kia Charge mette a disposizione migliaia di colonnine in tutta Europa che si possono pagare attraverso la carta di credito inserita dal proprietario con l’unico neo che si paga sempre a consumo e mai in abbonamento: va bene per chi carica poco fuori da casa sua, ma penalizza chi fa molte trasferte dove gli abbonamenti sono decisamente più convenienti, ma questo neo interessa praticamente tutte le case e basta comunque farsi un abbonamento a Be Charge o Enel X per eliminare il problema e risparmiare parecchi euro…

Il prezzo parte da 55.450 euro che non sono pochi se pensiamo a Kia come un brand mass market che invece non è per le elettriche dove è giustamente annoverata fra le migliori e quindi merita la definizione di premium con in più una garanzia che neppure le tedesche osano fare: 7 anni di garanzia sulla batteria con chilometraggio illimitato ed i 7 anni valgono per tutti i componenti della vettura… Insomma sulla qualità Kia non si discute ed il bello è che se voi comprate una Kia EV6 usata di tre anni avrete ancora quattro anni fi garanzia totale garantendo quindi un valore residuo ancor più interessante.

Brava Kia quindi e vi invitiamo davvero a provarla e se vi piace a portare un pò di pazienza perchè non esiste proprio la pronta consegna!