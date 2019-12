Kia Nevermind: presto in arrivo la formula d’acquisto “tutto compreso”

In occasione del lancio del nuovo crossover XCeed, Kia presenta l'inedito programma di acquisto Nevermind, che comprenderà l'RC Auto, gli Infortuni Guidatore e la Tutela Legale

Tutto è pronto per il lancio della nuova XCeed, crossover di casa Kia che allarga la famiglia Ceed con un prodotto dall’impostazione alta ma che non vuole rinunciare a quel tocco di sportività solitamente presente sulle berline dell’azienda coreana. In questo contesto Kia Motors Company ha deciso di sfruttare l’occasione per lanciare parallelamente una nuova formula di acquisto delle proprie vetture: si chiama Nevermind, è integrato nel programma di manutenzione Kia Care e porta diverse novità, tra cui l’RC Auto, la copertura per gli infortuni per il guidatore e la Tutela Legale.

UN ACQUISTO SENZA PENSIERI

L’obiettivo di Kia con il nuovo programma Nevermind è quello di rivoluzionare la classica visione di finanziamento di un’automobile, proponendo al cliente un pacchetto di servizi il più completo possibile. Insieme all’offerta di Kia Care, quindi, questa nuova formula di acquisto inserisce altre tre voci assicurative a tutela dell’incolumità del conducente, in abbinamento alle piattaforme finanziarie Scelta Kia e Scelta Kia Special.

Ma non è tutto, perchè con il programma Nevermind Kia dà la possibilità di associare anche l’assicurazione Keep Invoincing, che in caso di furto del mezzo garantisce il rimborso delle spese di manutenzione sostenute nei service Kia ufficiali nei 12 mesi precedenti all’acquisto.

QUANTO COSTA?

Ma all’atto pratico, qual è il costo del nuovo programma Nevermind proposto da Kia? Prendiamo ad esempio la nuova XCeed, offerta in Italia al prezzo lancio di 22.750 Euro. Un valore che, in realtà, viene subito scontato di 2.000 Euro grazie alla promozione legata alla presentazione della vettura, a cui si possono sommare altri 1.000 Euro in caso di rottamazione o permuta della precedente automobile. A questo punto, in caso di scelta del piano finanziario Scelta Kia Special Nevermind, il prezzo finale scende di altri 1.250 Euro, portando in dote tutti i servizi di assistenza al guidatore. Alla fine la nuova Kia XCeed in assetto Urban potrà essere portata a casa a soli 18.500 Euro, vale a dire poco meno di 300 Euro al mese: niente male, vero?