Kia PV7 2026: il nuovo van elettrico debutta all’IAA Transportation di Hannover

Kia PV7 si prepara al debutto mondiale del 14 settembre 2026 all’IAA Transportation di Hannover. Il nuovo veicolo commerciale elettrico amplia la gamma PBV di Kia e si posiziona sopra PV5, con maggiori dimensioni e una configurazione pensata soprattutto per gli impieghi professionali.

Le prime immagini teaser permettono di osservare alcuni elementi del design, mentre dal punto di vista tecnico Kia PV7 utilizza la piattaforma E-GMP.S. Il modello sarà il secondo PBV elettrico dedicato del marchio e avrà il compito di estendere l’offerta nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Kia PV7 2026: dimensioni maggiori e design one-box

Rispetto a PV5, Kia PV7 punta su maggiore spazio interno e versatilità, con l’obiettivo di coprire una fascia più ampia di utilizzi professionali. Kia prevede inoltre applicazioni legate al tempo libero, attraverso configurazioni differenti sviluppate sulla stessa base.

Dalle immagini teaser emerge una carrozzeria con profilo one-box, caratterizzata da volumi regolari e da un’impostazione funzionale allo sfruttamento dello spazio. Cofano e montanti presentano finiture nere a contrasto con la carrozzeria, mentre nella parte anteriore e posteriore compaiono firme luminose coerenti con quelle adottate sugli altri modelli della famiglia PBV.

Alla base del progetto c’è la piattaforma E-GMP.S, architettura dedicata ai veicoli elettrici sviluppata per supportare diverse tipologie di carrozzeria e configurazione. Kia PV7 segue PV5 come secondo modello PBV specifico e sarà a sua volta declinato in ulteriori versioni destinate a differenti attività professionali.

Kia PV7 2026: debutto mondiale a settembre

La presentazione ufficiale è in programma il 14 settembre 2026 all’IAA Transportation di Hannover, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il settore dei veicoli commerciali. In questa occasione Kia mostrerà per la prima volta Kia PV7 al pubblico, fornendo ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche e sulle configurazioni previste.

Accanto al nuovo modello saranno esposte anche diverse varianti di PV5. La presenza dei due veicoli servirà a mostrare l’ampliamento della strategia PBV di Kia, basata su una famiglia di mezzi elettrici sviluppati per differenti esigenze di trasporto e mobilità professionale.

Kia PV7 avrà quindi un ruolo centrale nell’espansione della gamma commerciale elettrica del marchio, soprattutto nella fascia superiore a PV5. Ulteriori informazioni su versioni, motorizzazioni, autonomia e capacità di carico sono attese in occasione della presentazione di Hannover.