Kia PV7 2027: il nuovo van elettrico debutta nelle versioni Cargo e Passenger

Kia PV7 è il nuovo veicolo commerciale elettrico del marchio coreano, presentato in occasione dell’IAA Transportation 2026 di Hannover. Secondo modello della gamma PBV dopo PV5, sarà disponibile nelle versioni Passenger e Cargo e arriverà in Europa nella seconda metà del 2027.

Basato sulla piattaforma E-GMP.S, il modello sarà proposto con batterie da 71,5 e 96,2 kWh, potenze fino a 200 kW e un’autonomia che, nella versione Cargo Long Range, supera i 460 km WLTP. L’architettura a 800 V consente inoltre la ricarica dal 10 all’80% in circa 20 minuti.

Kia PV7 2027: dimensioni e design esterno

Kia PV7 adotta un’impostazione cab-forward, con forme squadrate, sviluppo verticale e linea del tetto piatta. Il design segue la filosofia “Opposites United” del marchio e riprende alcuni elementi già introdotti da PV5, adattandoli a un veicolo di maggiori dimensioni.

Il frontale presenta un cofano nero, gruppi ottici integrati nella carrozzeria e una firma luminosa specifica. Le ampie superfici vetrate e la linea di cintura ribassata nella zona anteriore sono state studiate per migliorare la visibilità, mentre passaruota e rivestimenti esterni variano tra le configurazioni Passenger e Cargo.

Al posteriore cambiano invece porte e portelloni in base alla versione. Alcuni elementi della carrozzeria, tra cui gli angoli del paraurti e parti dei rivestimenti esterni, sono sostituibili singolarmente per semplificare le riparazioni e limitare i tempi di fermo del veicolo.

Kia PV7 2027: interni e configurazioni

L’abitacolo è stato sviluppato con soluzioni differenti per le versioni Passenger e Cargo. La plancia integra display da 12,9 e 14,6 pollici, affiancati da comandi fisici per le funzioni utilizzate più frequentemente.

Su PV7 Cargo l’impostazione segue il concetto di “Mobile Workspace”, con numerosi vani portaoggetti e una console centrale sviluppata su più livelli. Nelle configurazioni con tre posti anteriori, lo schienale del sedile centrale può essere ripiegato e utilizzato come piano d’appoggio.

PV7 Passenger punta maggiormente sul comfort e può ospitare fino a nove persone nella versione europea. La configurazione a sette posti dispone di sedili rimovibili su guide longitudinali, mentre quella a nove posti può essere proposta con o senza quarta fila. Sono previsti anche climatizzazione posteriore, porte USB-C da 100 W e porte laterali scorrevoli elettricamente.

Kia PV7 2027: capacità di carico di PV7 Cargo

Kia PV7 Cargo sarà disponibile in differenti configurazioni di carrozzeria. La versione Long offre fino a 6,1 m³ di volume di carico, mentre High Roof arriva a 8 m³ secondo lo standard VDA.

La portata massima dichiarata raggiunge 1.165 kg per Cargo Long e 1.200 kg per Cargo Compact. La variante Long presenta una soglia di carico posta a 550 mm dal suolo e può trasportare fino a tre europallet da 800 x 1.200 mm.

Sono previste doppie porte posteriori a battente oppure un portellone ad apertura verticale. La funzione Smart Walk Away può chiudere automaticamente la porta laterale scorrevole elettrica quando il conducente si allontana dal veicolo, mentre lo stato delle porte del vano di carico può essere controllato da remoto.

Kia PV7 2027: motori, batterie e autonomia

La gamma utilizza batterie agli ioni di litio NCM con capacità di 71,5 e 96,2 kWh. A seconda della configurazione e del mercato, il motore elettrico può erogare fino a 200 kW e 420 Nm di coppia.

La trazione anteriore sarà proposta di serie, mentre una configurazione a trazione integrale arriverà successivamente. Per PV7 Cargo Long Range Kia dichiara un’autonomia superiore a 460 km nel ciclo WLTP.

L’architettura elettrica a 800 V permette di passare dal 10 all’80% della batteria in circa 20 minuti utilizzando una colonnina in corrente continua da 350 kW. PV7 introduce inoltre due prese di ricarica: una AC/DC nella parte anteriore e, come optional, una seconda presa AC laterale posteriore.

È presente anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare utensili e dispositivi esterni. Sulla variante Cargo è inoltre disponibile una modalità Heavy Load Driving Mode che modifica la gestione del veicolo in funzione del carico trasportato.

Kia PV7 2027: tecnologia e connettività

Il sistema multimediale utilizza la piattaforma Pleos Connect, basata su Android Automotive OS. Integra navigazione connessa, possibilità di personalizzare le schermate, un marketplace per le applicazioni e aggiornamenti software over-the-air.

È previsto anche Gleo AI, assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale che permette di gestire tramite comandi vocali alcune funzioni del veicolo, la navigazione e la messaggistica.

Per gli impieghi professionali Kia mette inoltre a disposizione il Kia Business Solutions Portal e un Fleet Management System, con strumenti dedicati alla gestione delle flotte, della ricarica e della manutenzione. Sono previste anche funzioni di monitoraggio in tempo reale e diagnostica predittiva del veicolo.

Kia PV7 2027: ADAS e sicurezza

La dotazione di sicurezza comprende sette airbag, tra cui un airbag frontale lato passeggero installato nel tetto. A questi si aggiunge una serie di sistemi di assistenza alla guida.

Tra gli ADAS figurano il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Keeping Assist 2.0, lo Smart Cruise Control basato sulla navigazione e l’Highway Driving Assist 2.0. Sono inoltre disponibili sensori di parcheggio anteriori, laterali e posteriori e il Remote Smart Parking Assist.

La dotazione può essere completata dal monitor della visuale posteriore, dal Surround View Monitor a 360 gradi e dalla Built-in Cam 3.0, utilizzabile per registrare e rivedere immagini durante la guida.

Kia PV7 2027: versioni e arrivo sul mercato

La gamma verrà progressivamente ampliata fino a comprendere 23 varianti. Tra quelle previste figurano Cargo Compact, Long e High Roof, Passenger Compact e Long e una versione Chassis Cab destinata alle trasformazioni professionali.

Sono inoltre previste configurazioni convertite per differenti applicazioni, realizzate attraverso lo stabilimento PBV di Hwaseong e una rete di partner specializzati.

Kia PV7 Passenger e Kia PV7 Cargo saranno commercializzati in Corea ed Europa nella seconda metà del 2027. Altri mercati e ulteriori configurazioni verranno introdotti successivamente.