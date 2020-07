Kia Sonet: il nuovo SUV compatto è pronto al debutto

Kia Motors ha appena rilasciato la prima immagine teaser del suo prossimo SUV: si chiamerà Kia Sonet e sarà prodotto in India

E’ stata presentata per la prima volta come concept car al Delhi Auto Expo 2020 e a breve, da prototipo, diventerà un vero e proprio modello di serie: stiamo parlando della Kia Sonet, nuovo SUV compatto del marchio sud-coreano che diventerà il secondo veicolo interamente prodotto in India dopo la Seltos. Un’auto che si posiziona a metà tra il segmento A e B e che oggi è stata svelata ufficialmente con una prima immagine “teaser”, la quale appunto rivela parte delle forme che contraddistingueranno il prodotto finale.

Linee affilate, carrozzeria compatta per adattarsi al meglio all’utilizzo cittadino e tutti quei particolari che la identificano come una Kia al 100%: all’anteriore la Sonet proporrà la tradizionale mascherina “Tiger nose”, per l’occasione in versione maggiorata e con lo scopo di unire i fari anteriori con tecnologia a LED, mentre il cofano sarà un pezzo unico nel suo genere grazie alla bombatura e alle due nervature tese. Al posteriore, invece, la Sonet sarà contraddistinta da un unico elemento luminoso a LED per i gruppi ottici, che sovrastano un paraurti con integrato il doppio terminale di scarico.

La sua presentazione? Confermata per il prossimo 7 agosto, il quale darà il via alla sua entrata in produzione, per il momento riservata al mercato indiano. La volontà di Kia Motors, tuttavia, è quella di commercializzare la Sonet in tutto il mondo, facendola diventare uno dei SUV più interessanti disponibili nel mondo automotive. “Con la nuova Kia Sonet, avevamo l’ambizione di dare a questo SUV compatto un carattere forte e muscoloso che si trova solo in veicoli molto più grandi – afferma Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Design Center di Kia Motors Corporation – “Con questo in mente, abbiamo progettato quello che crediamo sia un grande SUV con un atteggiamento unicamente sportivo, una posizione sicura e una silhouette dinamica“. A questo punto, non ci resta che attendere ancora una decina di giorni…