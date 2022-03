Kimera Automobili: consegnata la prima EVO37

La vettura è stata soprannominata Esmeralda, per l'abbondanza di colore verde nella carrozzeria e negli interni. L'acquirente è un collezionista olandese, mentre l'esemplare 002 è diretto in Spagna

È stata una giornata storica, quella vissuta in casa Kimera Automobili lo scorso scorso 26 febbraio: in quella data, infatti, è stato consegnato al primo cliente l’esemplare di Kimera EVO37 con numero di telaio 001 su 037.

Kimera EVO37: la via le prime consegne

Il primo acquirente della Kimera EVO37 è un imprenditore olandese, collezionista di automobili particolari che ma guidarle nel tempo libero e non si limita a tenerle chiuse in garage per ammirarle. Per questo esemplare davvero unico ha scelto una configurazione di colori che prevede la carrozzeria verde scuro con riflessi più chiari, mentre gli interni – totalmente in Alcantara – un beige chiaro abbinato all’antracite e al verde. Proprio in virtù della passione per il verde del collezionista olandese, questa bella EVO37 è stata subito ribattezzata Esmeralda. Tra l’altro, la scelta di dare nomi di donna alle vetture non è una novità in casa Kimera: anche per il prototipo di sviluppo era stata fatta questa scelta ma si optò per Penelope, ma anziché tessere e sciogliere una tela, i tecnici di Kimera di giorno effettuavano i suoi test e di sera smontavano e rimontavano l’auto per i controlli e le modifiche.

La EVO37 Esmeralda è stata configurata con un avanzatissimo programma di Virtual Reality. Atraverso l’utilizzo di “oculos”, il cliente è entrato nel metaverso e ha visionato la sua EVO37 in ogni fase del processo costruttivo (telaio, meccanica, motore, carrozzeria, interni) potendo così richiedere la personalizzazione di ogni dettaglio. Di questa interessante procedura di configurazione virtuale. La casa ha fatto sapere che è già in fase di completamento la seconda automobile (fino a ora sono stati venduti 26 esemplari su 37), che sarà consegnata nel corso del mese di aprile a un collezionista spagnolo. A partire dall’inizio di quest’anno, il prezzo base di Kimera EVO37, per gli esemplari ancora da assegnare, è salito a 540.000 Euro con l’inclusione di alcuni elementi prima optional, come l’ABS Motorsport, le retrocamere digitali, il carbon pack ed altri dettagli.