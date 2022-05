Koelliker lancia la scossa al mercato distributivo automobilistico

Forte di un'esperienza unica nella distribuzione automobilistica nata con gli Anni Cinquanta con i brand inglesi per poi proseguire con storie di successo (oggi) ma sconosciute al lancio commerciale in Italia (1979 Mitsubishi, 1983 SEAT, 1990 Hyundai, 1992 Chrysler Jeep, 1999 KIA e 2003 Ssangyong) Koelliker riparte con nuove sfide molto elettrizzanti. Per tal motivo segnatevi bene i nomi che troverete nella nostra intervista a Giuseppe Lovascio, Chief Sales Strategy Officer del Gruppo, perché Aiways, Seres, Maxus, Wuzheng, Karma e Weltmeister diventeranno entro il 2030 probabilmente più note dei brand prima citati

L’Automotive Dealer Day, giunto alla sua ventesima edizione di vita, è ormai la data fondamentale che ogni anno per tre giorni trasforma la Fiera di Verona e la stessa città scaligera nella capitale italiana dei concessionari ed ovviamente si tratta di una ghiotta opportunità di relazione per chi offre servizi distributivi e ovviamente per gli stessi distributori che qui organizzano incontri con i loro Concessionari (a Verona abbiamo trovato per esempio gli stand di Audi, BMW, Volvo, Kia, DR ed ovviamente Koelliker che inizia ad impensierire nuovamente le filiali tradizionali avendo accolto un bouquet di marchi molto interessante sia sul versante auto che veicoli professionali con una forte propensione verso la mobilità elettrica senza però rompere ancora tutti i ponti con le alimentazioni tradizionali).

La forza di Koelliker sta proprio nella sua storia di successi e dopo una fase di riassetto oggi il distributore è pronto a ritornare protagonista partendo dalle risorse umane con una nuova squadra di manager di grande esperienza come il Presidente Esecutivo Marco Saltalamacchia già top manager Renault, FCA e soprattutto BMW AG come Senior Vice Presidente per la Regione Europa per poi proseguire in altri campi e quindi tornare nel febbraio 2021 al vertice di Koelliker.

A Verona abbiamo avuto il piacere di incontrare il Chief Sales Strategy Officer di Koelliker, Giuseppe Lovascio, che vanta anche lui un’esperienza automotive davvero importante

partita nel 2001 col Gruppo Piaggio per poi proseguire nel 2004 in Honda fino al 2007 per poi vivere 12 intensi anni in FCA fino al 2019 quando lascia Torino con il grado di Direttore

Commerciale di Alfa Romeo e Jeep. Dal 2019 è infatti entrato nel Gruppo Koelliker seguendo prima Mitsubishi Motors e successivamente tutti i brand sopra citati. Ecco la sintesi della nostra chiacchierata…

Infomotori: Giuseppe Lovascio l’esperienza non le manca ma la sfida è davvero impegnativa per Koelliker e per tutto il Team?

Giuseppe Lovascio: Il cliente è al centro delle strategie di Koelliker ed è un nostro impegno fornire soluzioni per i suoi spostamenti. Stiamo costruendo un portfolio di modelli ricco e variegato, che ci permetterà di offrire ai clienti tutte le soluzioni di cui hanno bisogno: dalle city car ai veicoli commerciali, dalle motorizzazioni tradizionali a quelle elettriche. Siamo l’hub di una mobilità a 360 gradi che si rivolge sia al cliente privato sia a quello business. La sfida è impegnativa ma davvero affascinante per me e tutti i colleghi.

IM: Accanto ai due brand consolidati ma in forte fase di rinnovamento avete il problema di presentare e proporre marchi sconosciuti.

GL: La mobilità è in continua evoluzione, perché le esigenze dei clienti cambiano. Conoscerle è fondamentale per poter soddisfare i loro bisogni. Anticipare le tendenze è nel nostro DNA, lo facciamo da oltre 85 anni. Abbiamo portato in Italia tantissimi nuovi marchi. Oggi siamo orgogliosi di affiancare ai brand consolidati come Mitsubishi e SsangYong altri nuovi marchi di veicoli nativi elettrici, accuratamente selezionati per le loro caratteristiche e performance.

IM: Avrete poi sia una linea commerciale ed una tradizionale quindi?

GL: Certo e sarà un punto di forza eccezionale per i nostri Concessionari e Clienti che potranno quindi soddisfare sia le esigenze del privato sia delle imprese con una gamma di veicoli che offrono motorizzazioni tradizionali ma anche elettriche, ormai indispensabili e vincenti per il trasporto merci in città!

IM: Come è stata l’accoglienza dei Concessionari alla vostra rivoluzione?

GL: Molto positiva. Godiamo di una credibilità e autorevolezza tali che quando abbiamo presentato e illustrato i veicoli dei nuovi marchi elettrici hanno espresso subito un feedback positivo e grande apprezzamento per la direzione intrapresa.

IM: Infatti quando si parla di Cina molti pensano alla bassa qualità, ma se pensiamo che i costosi Apple sono prodotti in Cina come molte Tesla significa che ormai anche gli europei

dovrebbero sapere che c’è una Cina di prodotti economici e scarsa qualità ed una Cina Premium…

GL: Sono assolutamente d’accordo. I veicoli dei brand che distribuiamo hanno contenuti tecnici e performance di altissimo livello, oltre che uno stile accattivante. L’accoglienza da parte del pubblico italiano è stata molto positiva sia per il SUV 100% elettrico Aiways U5, sia per i furgoni zero emissioni eDeliver 3 ed eDeliver 9 di Maxus, mezzi commerciali

straordinariamente efficaci per le consegne ultimo miglio in città, che si contraddistinguono per agilità, spaziosità e praticità e consentono di incidere sensibilmente in termini di

riduzione di inquinamento.

IM: Dovrete quindi aumentare il numero dei Concessionari?

GL: Abbiamo dato vita a una rete di vendita numericamente ponderata, in grado di veicolare al meglio la transizione verso la mobilità elettrica, ovvero di affrontare le sfide e le opportunità che nascono tutte le volte che ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali, come in questo caso.

IM: Saranno sempre Concessionari o diventeranno Agenti come vogliono fare i costruttori tradizionali dove il prezzo e gli sconti li decide solo la Casa?

GL: La nostra rete di vendita continuerà a essere costituita da Concessionari. Vantiamo una storia e un’expertise in termini di know how e di relazioni che rappresentano un

patrimonio che tutta Europa ci invidia.

IM: Koelliker è un distributore a tutto tondo ed oltre a distribuire le vetture le trasporta pure vero?

GL: Certo. Autotrade & Logistics, società di logistica del Gruppo Koelliker offre un servizio integrato e personalizzato, che risponde alle esigenze del settore automotive, oltre ad essere acceleratore del passaggio ad una mobilità sostenibile ed attenta alle tematiche ambientali. Il nostro Gruppo trasporta ben il 18% delle vetture che raggiungono le Concessionarie tramite l’impiego di oltre 60 bisarche (NDR: i camion adibiti al trasporto vetture).

IM: Anche sul versante finanziario, sempre più strategico, avete fatto un bel canestro?

GL: In effetti sì. Indubbiamente l’accordo con FCA Bank ci consente di offrire una gamma completa di servizi finanziari innovativi e flessibili sia per la rete dei dealer, sia per i clienti

finali. La partnership riguarda sette marchi commercializzati da Koelliker- SSangYong, i marchi emergenti elettrici Aiways, Seres, Weltmeister, le supercar di lusso targate Karma e i veicoli commerciali green Maxus, Wuzheng.

IM: Quando venderete solo elettriche?

GL: Oggi il mercato delle vetture elettriche è attorno al 7-8% con possibilità di crescita importanti se pensiamo che almeno il 35% degli italiani dispone di un box o garage dove ospitare la propria vettura e dove sarebbe possibile mettere una colonnina di ricarica domestica. Dal 35% al 100 % resta un bel 65% di vetture senza spina che oggi e probabilmente fino al 2035 non potranno passare alla elettrificazione completa. La nostra mission come ho detto prima è focalizzata sulle esigenze del cliente, pertanto continueremo ad offrire una gamma di veicoli ecosostenibili e competitivi, senza che siano necessariamente elettriche pure o ibride plug-in!

IM: In bocca al lupo e ci prenotiamo per i test drive e magari un viaggio in Cina!

GL: Siete sempre i benvenuti!