Koenigsegg Gemera 2020: hypercar ibrida da 400 km/h e 1700 cavalli

E' la prima quattro posti della storia della casa svedese, con tre motori elettrici e un tre cilindri bi-turbo da 2 Litri: ecco a voi la nuova Koenigsegg Gemera!

State cercando una vettura iper-sportiva dalla linea affascinante e prestazioni da urlo… ma che allo stesso tempo non vi faccia rinunciare alla comodità di avere a disposizione quattro posti per amici e famiglia? Allora ecco a voi l’ultima novità presentata oggi dalla Koenigsegg al “Salone web di Ginevra”: si chiama Gemera ed è un hypercar veramente estrema, la prima ibrida a quattro posti (ma sempre con sole due portiere) del marchio svedese. E’ dotata di un propulsore termico tre cilindri biturbo da 2 Litri e tre unità elettriche, che spingono le sue prestazioni a quota 1.700 cavalli per una velocità massima di… 400 km/h!

KOENIGSEGG GEMERA 2020: GRAN TURISMO SENZA COMPROMESSI

Benchè offra prestazioni che la candidano direttamente come una tra le auto di serie più veloci al mondo, la Koenigsegg Gemera si presenta con delle linee da Gran Turismo di lusso: il suo passo è di 3.000mm e permette una vivibilità a bordo davvero comoda e confortevole, anche per i passeggeri che si dovranno sedere sui sedili posteriori. Siamo davanti a una quattro posti speciale, che però mantiene la filosofia svedese delle due portiere che si aprono verso l’alto.

A livello aerodinamico la cura degli ingegneri Koenigsegg è davvero maniacale: non mancano le appendici aerodinamiche, così come un grande estrattore posteriore che accompagna il piccolo spoiler e ricalca le dotazioni di una vera vettura da competizione. La fibra di carbonio è stata largamente utilizzata su questa vettura, che mette a disposizione del guidatore un livello tecnologico a bordo veramente elevato: display anteriori e posteriori che controllano il sistema infotainment e gli specchietti virtuali, ricarica wireless per gli smartphone, climatizzatore a tre zone, sedili a regolazione elettrica, internet Wi-Fi e impianto audio con 11 speakers.

KOENIGSEGG GEMERA 2020: L’IBRIDO METTE LE ALI

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Koenigsegg Gemera non teme rivali: dal momento che si tratta di una supercar ibrida, offre tre motori elettrici, due dei quali installati sull’asse posteriore e uno su quello anteriore. Al retrotreno trova anche spazio il tre cilindri bi-turbo endotermico, un’unità dalle dimensioni “contenute” che è stata soprannominata “Tiny Friendly Giant”, ovvero piccolo gigante amichevole. Per quanto piccolo, lui da solo è in grado di erogare 600 cavalli: assieme ai propulsori elettrici, invece, i valori di potenza e coppia della Gemera toccano cifre astronomiche, rispettivamente pari a 1.700 cavalli e 3.500 Nm!

Con questa dotazione, di cosa è veramente capace questa hypercar? Vi diamo qualche dato: lo 0-100 km/h è coperto in soli 1,9 secondi, mentre la velocità massima che è in grado di raggiungere tocca quota 400 km/h. E se ciò non fosse sufficiente, pensate che la Gemera è in grado di garantire un’autonomia di 50 km con una top speed di 300 km/h quando viaggia in modalità completamente elettrica, utilizzando i tre motori elettrici e il pacco batterie da 800V.

Tale ben di Dio, ovviamente, richiede un’elettronica di pari livello per tenere la Gemera con le ruote a terra: il suo telaio monoscocca in fibra di carbonio, infatti, è dotato della tecnologia a quattro ruote sterzanti e dei sistemi di aiuto alla guida ADAS di livello 2.5. Se state pensando di mettervela in garage, però, fate presto: sarà prodotta in soli 300 esemplari.