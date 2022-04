Koenigsegg Gemera: il sound del motore lascia a bocca aperta

Koenigsegg Gemera è dotata di un motore da 2 litri biturbo da 3 cilindri che lavora assieme a tre motori elettrici, due posizionati sull’avantreno e uno sul retrotreno per una potenza complessiva di sistema pari a 1.700 CV e una coppia massima di 3.500 Nm

Quali sono le prime caratteristiche che vi fanno innamorare di una vettura? Tra queste c’è il sound del motore? Forse, dopo avere sentito la voce della Koenigsegg Gemera potreste iniziare da dare importanza anche a questo aspetto.

Che voce la Koenigsegg Gemera

La Koenigsegg Gemera è un progetto unico nel suo genere. Presentata nel 2020, la vettura deve ancora essere sviluppata nella sua versione definitiva. Gli ingegneri della casa svedese, infatti, sono al lavoro per cercare di limare ogni dettaglio e ogni minima imperfezione, imperdonabile su una macchina prodotta in appena 300 esemplari.

Nel video diffuso da Koenigsegg, la Gemera appare in buona compagnia. Ai suoi lati, infatti, ci sono una Jesko e una Regera. La Gemera spar con la carrozzeria ancora in fibra di carbonio senza particolari dettagli cromatici. Gli interni sono ancora più spartani, con i cablaggi in vista così come la strumentazione utilizzata in fase di test. La vettura è dotata di un motore da 2 litri biturbo da 3 cilindri che lavora assieme a tre motori elettrici, due posizionati sull’avantreno e uno sul retrotreno per una potenza complessiva di sistema pari a 1.700 CV e una coppia massima di 3.500 Nm (200 CV in più rispetto alla Bugatti Chiron). Gemera scatta da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi ed è in grado di raggiunge una velocità massima di 400 km/h. In modalità elettrica la “Mega GT” ha un’autonomia di 50 km a zero emissioni. Dal filmato che bi proponiamo si apprezza un’altra caratteristiche dell’auto: il suono del motore, cupo quando la Gemera è ferma, ma sempre più inteso in fase di accelerazione. Una goduria, insomma.