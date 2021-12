Koenigsegg Jesko: la hypercar con un motore da record

La Koenigsegg Jesko è spinta da un motore V8 da 5 litri in grado di erogare una potenza massima di 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia massima. L'esclusiva trasmissione LST permette scalate in tempi record. Già tutti esauriti i 125 esemplari che verranno prodotti

Sportiva senza compromessi con un obiettivo ben chiaro: battere ogni record in fatto di velocità di punta. È nata con questo scopo la Koenigsegg Jesko, l’hypercar svedese che raccoglia l’eredità dell’Agera RS e che punta a essere la vettura di serie più veloce al mondo.

Koenigsegg Jesko: le caratteristiche

In attesa di vederla su strada, ci dobbiamo accontentare dei test al banco e i numeri firmati dalla Koenigsegg Jesko fanno davvero impressione. Come raccontato dal fondatore del brand, Christian von Koenisegg, il motore con qui è equipaggiato questo modello (un V8 da 5 litri) è in grado di toccare punte di 31.700 giri al secondo. Ma non è tutto: il propulsore è in grado di erogare una potenza massima di 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia massima (la potenza scende a soli, si fa per dire, 1.280 CV se si utilizza la benzina a 95 ottani).

Il nuovo propulsore, omologato secondo le ultime normative in materia di emissioni sino al 2026, si avvale di un innovativo sistema per limitare il ritardo di risposta delle due turbine: la vettura utilizza un sistema di induzione forzata di aria compressa che è stoccata in una tanica in fibra di carbonio di 20 litri a 20 bar di pressione, per mantenere i due turbo gruppi sempre nell’intervallo di rotazione ottimale.

La Jesko è equipaggiata con l’esclusiva trasmissione LST (Light Speed Trasmission) brevettata dalla stessa azienda per essere il cambio più veloce al mondo. Questo sistema utilizza sette frizioni multidisco a bagno d’olio, inserite in una struttura compatta e leggera per cambiate da record. Inoltre il cambio LST ha un peso di 90 kg, circa 30 in meno di rispetto a una trasmissione a doppia frizione, con anche ingombri minori. Il nuovo cambio è gestibile manualmente, con leva nel tunnel centrale o con i paddles al volante, oppure in automatico affidandosi all’elettronica.

Rispetto alle altre vetture della casa svedese, su questa versione non è possibile riporre il tetto rigido nel baule anteriore, perché all’interno di esso è presente di un condotto d’aria avente duplice funzione di aumento del carico aerodinamico e di raffreddamento dei radiatori. La Koenigsegg Jesko verrà realizzata in appena 125 esemplari, già tutte esaurite in prevendita al prezzo di oltre 2,5 milioni di euro l’una. Le prime consegne partiranno dalla primavera del 2022.