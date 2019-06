Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition: una e unica

La Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition è stata prodotta in un solo esemplare da Luxuryandexpensive, azienda specializzata in articoli di lusso. Il prezzo? Oltre 2 milioni di euro

Un gioiello per pochi, anzi unico, che adesso arriva in un’edizione speciale: stiamo parlando della Koenigsegg Jesko che grazie al lavoro di Luxuryandexpensive, azienda specializzata in articoli di lusso esce nell’esclusiva veste Red Cherry Edition.

Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition: com’è

Presentata in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra, la Koenigsegg Jesko non poteva certamente passare in osservata. Look moderno, prestazioni da supercar e un prezzo da capogiro l’hanno resta tra le protagoniste assolute della kermesse. In molti l’hanno sognata, qualcuno c’ha fatto un pensiero, in pochissimi l’hanno potuta acquistare: per la pressione in 125 fortunati che hanno portato a zero il numero di modelli rimasti.

Adesso, però, c’è una nuova (e costosissima) opportunità: Luxuryandexpensive, azienda specializzata in articoli di lusso che ha custoimizzato molte altre auto di lusso, ha deciso di proporre la Jesko in un’inedita versione Red Cherry Edition, con cerchi in fibra di carbonio da 20″ all’anteriore e da 21″ al posteriore, tanta fibra di carbonio per contenere il più possibile il peso e – ovviamente – un rosso ciliegia per la carrozzeria per assicurare ancora più fascino. Oltre all’estetica, sotto il cofano della Jesko c’è anche tanta sostanza grazie al motore V8 di 5.0 litri in grado di sviluppare una potenza massima di 1.600 CV e una coppa massima 1.500 Nm. Ah, stavamo dimenticando il prezzo, da record anche quello: 2.350.000 euro.