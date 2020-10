KTM X-Bow GTX: prestazioni e leggerezza da record

KTM X-Bow GTX rappresenta l'evoluzione della X-Bow presentata oltre 10 anni fa. La monoscocca in fibra di carbonio permette di contenere il peso, mentre il motore può erogare una potenza di ben 530 CV e una coppia massima di 650 Nm. Interni sportivi così come il volante. Il prezzo è di 230.000 euro

A oltre un decennio di distanza dalla presentazione della X-Bow, KTM rilancia il proprio nome nella partita delle supersportive presentando la X-Bow GTX.

KTM X-Bow GTX: le caratteristiche

KTM X-Bow GTX non è solo una super car, è una super car super leggera. La casa austriaca ha fatto lavorare duramente i propri ingeneri per ottenere un risultato strabiliante. La vettura, infatti, ha un peso di soli 1.048 chilogrammi. E stato possibile ottenere questo risultato grazie ad alcune soluzioni molto particolari, come la scelta di utilizzare una monoscocca in fibra di carbonio. Ma a tanta leggerezza corrispondo prestazioni da urlo. La X-Bow GTX, infatti, monta un motore da 2.5 litri, cinque cilindri turbo, in grado di erogare una potenza massima 530 CV e una coppia massima di 650 Nm che valora associato a un cambio sequenziale 6 marce MF prodotto da Holinger Engineering. L’impianto frenante è composto da dischi da 378 mm di diametro all’anteriore con pinze a sei pistoncini all’anteriore e dischi da 355 mm con pinze a quattro pistoncini al posteriore.

Insomma, siamo davanti a una vettura nata per il racing e questo spirito si riflette negli interni, impreziositi dai sedili Recaro in carbonio-kevlar, cinture di sicurezza da corsa Schroth a sei punti e addirittura il roll-bar. Il volante richiama quelli utilizzati nelle auto da Formula 1 e al suo interno ha integrato un display digitale che mostra le principali indicazioni. In tutto questo trionfo di sportività, dei semplici specchietti avrebbero stonato, per questo sono stati eliminati e sostituiti da telecamere esterne poste che visualizzano le immagini catturate nel display interno.

KTM X-Bow GTX: quanto costa

La nuova KTM X-Bow GTX è una vettura da pochi sia nelle prestazioni sia nel prezzo: E già in vendita, ma per metterla in garage vi servirà un assegno da 230.000 euro.