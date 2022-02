La Batmobile diventa elettrica… ed è acquistabile da chiunque!

La Batmobile modello "Tumbler" è stata replicata dall'azienda Van Daryl, che l'ha resa disponibile all'acquisto sul suo sito ufficiale

Se dobbiamo nominare una delle vetture più iconiche che sono comparse sotto i riflettori dei migliori cinema di tutto il mondo, la Batmobile sicuramente riveste un ruolo davvero privilegiato. Fin dalla prima pellicola del 1989, quest’automobile è ben presto diventata la fedele compagna d’avventure dell’uomo-pipistrello e si è evoluta sotto diverse forme fino a quella della “Tumbler” negli ultimi tre capitoli di Christopher Nolan.

A conti fatti un carro-armato estremamente affusolato e pieno di sfaccettature, che l’azienda vietnamita Van Daryl ha utilizzato come base di partenza per la produzione della prima Batmobile destinata al grande pubblico. Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, questa vettura è estremamente compatta (è lunga 3,7 metri, larga 2,4 e alta 1,3) ma è anche incredibilmente simile in fatto di estetica al modello cinematografico.

Il suo peso sfiora la cifra dei 600 kg e questo risultato è stato possibile grazie alla costruzione di un telaio di tipo tubolare con elementi leggeri in fibra di carbonio e acciaio speciale. Per quanto riguarda il motore, invece, la scelta è ricaduta (un po’ a sorpresa!) su una powertrain full-electric, della quale però non siamo in possesso della scheda tecnica: l’unico dato che sappiamo è la sua velocità massima, di soli 104 km/h… ma ampiamente sufficiente per divertirsi senza pensieri su pista oppure in uno spazio privato.

La Batmobile elettrica di Van Daryl, infatti, non può circolare su strada… ma può essere acquistata da chiunque lo desidera semplicemente contattando il produttore attraverso il suo sito internet. Che ne dite, vi va di farci un pensierino?