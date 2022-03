La Batmobile per i bambini? Ecco il modello RC della Hot Wheels!

L'azienda specializzata in giochi per bambini ha messo in vendita la replica 1/10 della vettura di Batman: è un modellino radio-comandato guidabile con il telecomando

Se per gli adulti esiste la replica “Tumbler” dell’azienda Van Daryl, per i più piccoli l’alternativa più interessante al fine di immedesimarsi nei panni dell’uomo-pipistrello è ora disponibile grazie all’ingegno della storica Hot Wheels della Mattel. La factory statunitense, infatti, ha proposto la sua interpretazione della Batmobile giusto in tempo dell’arrivo nelle sale cinematografiche del nuovo film “The Batman”, che rappresenta a tutti gli effetti un modellino radio-comandato in scala 1/10 guidabile attraverso il telecomando a rotella presente nella confezione.

Con il nome di “The Batman: The Original Batmobile R/C“, la macchinina della Hot Wheels ha una lunghezza di 50 cm per 24 cm di larghezza e 13 cm di altezza e propone diverse caratteristiche tecniche del modello originale, tra cui le sospensioni mobili e la trazione posteriore. Ovviamente la propulsione è elettrica e, con la batteria carica al 100%, è in grado di raggiungere la velocità massima di 16 km/h con autonomia di 20 minuti prima di utilizzare il cavo USB in dotazione.

La Batmobile della Hot Wheels, dallo stile aggressivo e con forme da vera “muscle car”, è attualmente in fase di pre-order sul sito ufficiale della Mattel Creation al prezzo consigliato di 100 dollari. La disponibilità? Le consegne dovrebbe essere evase entro il prossimo 15 luglio: per assicurarsi un esemplare, seguito questo indirizzo e cliccate prima sul pulsante “Buy now” e poi su quello di “Preorder” riportando tutti i dati richiesti.