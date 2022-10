La BMW M1 dipinta da Andy Warhol protagonista di una mostra a Milano

La mostra "Andy Warhol: la pubblicità della forma", in corso di svolgimento a Milano e realizzata da Achille Bonito Oliva e con la collaborazione di Edoardo Falcioni, racconta l’artista in maniera del tutto inedita con oltre 300 opere

La quarta Art Car realizzata per BMW da Andy Warhol, una BMW M1 Gruppo 4 che partecipò alla 24 Ore di Le Mans nel 1979, sarà tra le protagoniste di “Andy Warhol: la pubblicità della forma”, in corso di svolgimento a Milano e realizzata da Achille Bonito Oliva e con la collaborazione di Edoardo Falcioni, che racconta l’artista in maniera del tutto inedita con oltre 300 opere.

Andy Warhol e il suo amore per le BMW M1

L’iniziativa si inserisce anche nel calendario delle celebrazioni del cinquantenario del brand BMW M. Per celebrare al meglio il 50° anniversario di BMW M, BMW Group porta in Italia l’esemplare più speciale della prima vettura identificata dall’iconica lettera «M»: la BMW M1 che – dipinta da Andy Warhol nel 1979 e dopo aver partecipato alla 24 Ore di Le Mans di quell’anno – sarebbe diventata la quarta Art Car della collezione della casa bavarese. Le BMW Art Cars, definite “Rolling Sculptures”, sono capolavori d’arte originali che dimostrano una sintesi individuale di espressione artistica e design automobilistico. Dal 1975, 19 artisti internazionali hanno creato Art Cars basate sulle automobili BMW contemporanee dei loro tempi, offrendo tutte un’ampia gamma di interpretazioni artistiche.

“Adoro questa macchina. Ha più successo dell’opera d’arte”, è stata l’opinione di Andy Warhol dopo che le sue ampie pennellate avevano trasformato la BMW M1. Gli ci volle meno di mezz’ora per creare il quarto esemplare di BMW Art Car. Dopo quarant’anni, l’entusiasmo per l’auto sportiva a motore centrale rimane inalterato. Già famosa in tutto il mondo a quel tempo, l’icona americana della Pop Art condivideva la stessa passione con molti appassionati di automobili di quell’epoca passata. E il fascino dello speciale unico creato da Warhol è infatti aumentato fino a diventare, a detta di molti fan, il pezzo forte dell’intera collezione di Art Car BMW. Warhol non vedeva alcun conflitto tra tecnologia e creatività. Invece di progettare prima un modello in scala e lasciare il completamento finale ai suoi assistenti, come fatto dai suoi predecessori, la leggenda della pop art ha dipinto lui stesso la BMW M1 dall’inizio alla fine. “Ho cercato di dare una rappresentazione vivida della velocità. Se un’auto è davvero veloce, tutti i contorni e i colori diventeranno sfocati”.