La cabrio più veloce del mondo? La Hennessey Venom F5 Roadster da 483 km/h!

Il preparatore Hennessey Performance ha presentato la diretta avversaria della Bugatti Chiron: ecco a voi la Venom F5 Roadster!

I record stabiliti dalla Bugatti iniziano a scricchiolare: la mitica Chiron incontrerà presto pane per i suoi denti con la nuova creazione di Hennessey Performance, presentata in occasione della Monterey Car Week californiana come “la cabriolet più veloce del mondo“. Si chiama Venom F5 Roadster e rappresenta a tutti gli effetti la versione scoperta del modello Coupé, quindi priva del tettuccio in lamiera che in questo caso è sostituito da un guscio rimovibile in fibra di carbonio pesante solo 8 kg e rivestito internamente in Alcantara.

Complice il telaio monoscocca sempre in carbonio, la Hennessey Venom F5 Roadster raggiunge il peso complessivo di soli 1.405 kg che, a quanto pare, non crea troppi problemi all’otto cilindri biturbo da 6.6 Litri nel raggiungere gli impressionanti valori di potenza di 1.842 cavalli e 1.617 Nm di coppia massima. Con questi presupposti, la cabrio di Hennessey Performance è in grado di raggiungere la folle top speed di 300 miglia orarie (equivalenti a 483 km/h), grazie alla quale ottiene appunto il primato precedentemente in mano alla vettura della Bugatti. Il prezzo per portarsela a casa? Servono 3 milioni di dollari, ma attenzione: la Roadster sarà prodotta in serie limitata a soli 30 esemplari…