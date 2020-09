La California dice stop alla vendita di auto a benzina dal 2035

Il governatore della California, Gavin Newsom: "Per decenni abbiamo consentito alle auto di inquinare l'aria che i nostri figli e le nostre famiglie respirano. Meritate un'auto che non causi l'asma ai vostri figli"

Una mobilità sempre più green e sostenibile: è questa la direzione che sta prendendo il mondo della quattro ruote, anche se le difficoltà non sono certo poche. Talvolta, però arrivano delle notizie che sono vere e proprie spallate, come quella che vi raccontiamo oggi.

In California, dal 2035, solo auto a zero emissioni

Dagli Stati Uniti arriva una notizia per certi versi sorprendente. Lo stato della California, infatti, ha deciso di bloccare la vendita di auto nuove a benzina a partire dal 2035. L’anno non è stato scelto a caso, ma rappresenta una sorta di data zero per una svolta green complessiva. Le autorità della California delineeranno le norme necessarie per far sì che tutte le auto nuove vendute nello stato siano elettriche o a zero emissioni entro il 2035 e le case automobilistiche avranno tempo fino al 2045 per assicurarsi che anche i camion e i veicoli commerciali siano a emissioni zero.

