La #CarlosGhosnChallenge: entra nelle custodie di strumenti musicali come Ghosn!

l'internet ha saputo pronunciarsi sull'eclatante caso Ghosn, e lo ha fatto alla sua maniera. Scatta il #CarlosGhosnChallenge, che consiste nel nascondersi nelle custodie di strumenti musicali proprio come ha fatto l'ex boss di Renault-Nissan per sfuggire alla giustizia nipponica

Carlos Ghosn è diventato uno splendido meme. Fuggito dalla custodia dei tribunali nipponici nella custodia di uno strumento musicale, l’ex Amministratore Delegato dell’Alleanza Renault-Nissan ha cominciato a trattare con Netflix per la realizzazione di un film sulla propria vita. Ghosn attualmente è in Libano, in una villa comprata a suo tempo dalla Nissan, dove ha raccontato il suo punto di vista. Un uomo potente finito sui tabloid per mesi con le accuse di frode più varie, dal riciclaggio all’appropriazione indebita.

Ad ogni modo a lasciare colpiti gli utenti della rete è stata la fuga rocambolesca, trasformatasi oggi nella #CarlosGhosnChallenge. Di che si tratta? Semplice, entrate nella custodia di uno strumento musicale cercando di non farvi vedere più di tanto e fatevi scattare una foto con l’hashtag #CarlosGhosnChallenge. In Giappone infatti le parole dure dell’ex AD Nissan non sono state particolarmente apprezzate.

Yamaha Wind Stream, divisione degli strumenti a fiato del marchio dei Tre Diapason, ha commentato la notizia scrivendo che “non vi diremo perché, ma abbiamo visto diversi tweet sul nascondersi dentro grandi custodie per strumenti musicali. Dare un consiglio dopo un brutto incidente sarebbe troppo tardi, quindi vi chiediamo adesso di non farlo”.

Ovviamente è troppo tardi. Ci spiace soltanto che i musicisti d’orchestra, forse la maggior parte delle persone a possedere custodie voluminose, non siano la categoria più facile da coinvolgere in una Challenge.