La carta come strumento per migliorare l’efficienza della auto elettriche

L'azienda IAV and Louisenthal, dedita alla produzione di carta per banconote, ha realizzato un materiale derivato proprio dalla carte che, isolando meglio gli interni, porta a un significativo aumento dell'autonomia

Spesso l’autonomia “limitata” è il principale ostacolo che si frappone tra la clientela e i brand produttori di auto elettriche. Va detto, però, che col passare del tempo i veicoli a zero emissioni stanno diventando sempre più performanti e adatte a un uso massivo, anche grazie alla continua ricerca che viene fatta in questo campo.

Auto elettriche: più autonomia grazie all’uso della carta

L’ultima scoperta è davvero originale ed è formata da IAV and Louisenthal, azienda che produce carta per banconote che ha diversificato la propria attività realizzando un particolare materiale, sempre derivato dalla carta, che è stata applicato all’interno degli abitacoli di alcune auto elettriche per rendere l’impianto di riscaldamento molto più efficiente. In sostanza, questo speciale accorgimento permette di isolare l’interno delle portiere, del tetto e della plancia e il materiale utilizzato, con una spiccata capacità di conservare il calore, permette di migliorare l’autonomia del 6%, ma si pensa che questo valore possa arrivare addirittura al 20%, magari impiegando lo stesso materiale per un numero superiori di componenti.

Per il momento questa soluzione non si propone come alternativa ai sistemi di riscaldamento ma come una preziosa integrazione che permette di avere un’automobile più efficiente sotto tanti aspetti, per buona pace di chi ancora non crede nella bontà dei progetti a zero emissioni.