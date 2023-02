La Citroen 2CV diventa un modellino Playmobil!

Frutto della collaborazione tra Playmobil e Citroën, la mitica 2 CAVALLI torna a far parte della gamma del famoso produttore di giocattoli, 75 anni dopo il suo lancio

Come dimenticare la mitica Citroen 2CV! Si tratta di una delle vetture storiche della Casa francese, che oggi tutti gli appassionati potranno apprezzare anche sotto forma di modellino creato dal marchio del Double Chevron in collaborazione con Playmobil: questa piccola opera d’arte, a 75 anni dal lancio della vettura reale, sarà esposta allo stand Citroen del Salone Retromobile, in programma dall’1 al 5 febbraio nella città di Parigi.

La versione Playmobil della Citroen 2CV è stata realizzata con lo 0% di emissioni di CO2 allo scarico grazie alla sua propulsione muscolare, un peso contenuto di circa 302 g e una lunghezza totale di 284 mm. E’ progettata per essere accessibile, robusta, destinata alla campagna ma ugualmente a suo agio in città, e simboleggia un’epoca vivace e colorata che si riflette nel colore azzurro cielo della sua carrozzeria e negli accessori che la completano. Il kit Playmobil, infatti, è composto da un contadino accompagnato dalle sue oche, dal suo maiale e dalle sue brocche di latte che evocano la campagna, una guidatrice in tenuta da marinaio dal look hippie e infine un gendarme, un rimando al famoso sergente maggiore Cruchot protagonista di un popolare film francese. Inoltre, una serie di adesivi riposizionabili permette a tutti di personalizzare la propria 2 CV Playmobil secondo la propria inclinazione “nostalgica”.