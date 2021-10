La crisi dei carburanti in Gran Bretagna colpisce anche Cristiano Ronaldo

Un autista del portoghese è stato costretto a sette ore di attesa prima di fare il pieno alla Bentley Flying Spur del campione del Manchester United. Ma a qualcuno è andata anche peggio

Dura la vita, in questi giorni, in Inghilterra per chi deve fare benzina. E immaginate di avere una rimessa piena di vetture di lusso che rischiano di restare a secco. Ovviamente, siamo ironici, ma in effetti l’entourage di Cristiano Ronaldo è alle prese con un problema singolare: fare il pieno alle vetture del campione.

Regno Unito: caos ai distributori

Nel Regno Unito la situazione legata ai carburanti si sta facendo sempre più pesante, col prezzo ai distribuiti che sale, le scorte che calano e le file di auto in attesa sempre più lunghe. Chi ha avuto davvero tanta pazienza, è stato uno degli autisti di Cristiano Ronaldo che, secondo quanto riferito dal Daily Mail, per riempire il serbatoio della Bentley Flying Spur dell’asso portoghese (250mila euro di valore) ha dovuto attendere quasi sette ore fuori dalla stazione di servizio di Wilmslow, non distante dalla dimora di CR7.

È andata peggio a un altro membro dello staff dell’attaccante, quello incaricato di fare il pieno alla Range Rover: sei ore di attesa e nemmeno una goccia da mettere nel serbatoio perché il benzinaio era rimasto a secco. Siamo sicuri che Ronaldo non l’avrà presa affatto bene.