La Ferrari 308 GTS di Magnum P.I.: un’icona degli anni ’80

Ricordate l'iconica Rossa guidata dal baffuto detective, una delle immagini ricorrenti degli anni Ottanta? Stiamo parlando della Ferrari 308 GTS, un'auto entrata nell'immaginario di molti proprio grazie alla popolare serie televisiva.

Gli anni ’80 rimangono uno dei periodi dove la cultura televisiva ha lasciato il segno nell’albo dei ricordi. Magnum P.I. ha segnato tutti gli appassionati di auto mettendo in prima fila il Cavallino rampante come parte inconfondibile della serie. Caso analogo c’era stato con Miami Vice, dove i protagonisti guidavano una Ferrari Testarossa, che è stata messa all’asta. Adesso anche la Ferrari 308 GTS Quattrovalvole dell’ispettore ha trovato un nuovo proprietario, a un prezzo decisamente diverso da quelli che si possono vedere sul mercato.

Prodotta dal 1979, questa Ferrari monta il suo motore originale V8 di 3.0 litri, che può erogare una potenza di 255 CV, trazione posteriore. La macchina ha avuto solo due proprietari e percorso poco più di 50 mila chilometri. Si tratta di una delle tre auto complessivamente usate durante le riprese. Dopo la cancellazione dello show, la macchina è ritornata in possesso della Ferrari, che l’ha riverniciata e sistemata prima di venderla al suo primo proprietario, residente in California. Nel 1989 è passata di mano, per non cambiare più casa fino al 2017.

Di fatto, le sue condizioni sono ottime, e lo erano anche appena finito il suo utilizzo televisivo. Le Rosse originali, infatti, venivano usate solo per riprese “leggere”, mentre per quelle più ardite e spericolate venivano utilizzate delle Pontiac che grazie alla conformità del loro telaio possono essere facilmente modificate per assomigliare (nell’aspetto ovviamente) alle Ferrari. Le vetture furono sottoposte a modifiche interne per permettere a Tom Selleck (Magnum) di entrarvi e uscirvi agevolmente, in ragione della sua statura e del suo fisico. Gli interventi più invasivi riguardano quindi l’imbottitura dei sedili e il meccanismo di scorrimento degli stessi.

Messa all’asta da Bonhams durante l’evento di Scottsdale, in Arizona, è stata venduta a 181.500 dollari, pari a 170 mila euro. Gli esperti avevano stimato un prezzo compreso tra i 150 e i 250 mila dollari. Oltre al prestigioso evento in cui è stata venduta, la partecipazione al telefilm ha impennato la quotazione di questa macchina, un modello di Ferrari d’epoca per cui solitamente possono bastare meno di 100 mila euro.