La Ferrari della sconfitta: la F300 di Michael Schumacher è in vendita

Presso il portale duPont Registry è stata messa all'asta la Ferrari F300 che a Suzuka spense i sogni di gloria di Schumacher: costa 4,5 milioni di Euro

Gran Premio di Suzuka del Mondiale di F1 1998: una gara che rimane ancora oggi indelebile nella mente degli appassionati ferraristi, perchè segnò l’ennesima sconfitta della Scuderia di Maranello nella corsa a un Titolo Mondiale Piloti che mancava praticamente da vent’anni, da quel 1979 messo in cassaforte da Jody Scheckter. Al volante della Rossa che, a venti giri dalla fine, sventolò bandiera bianca per lo scoppio della gomma posteriore destra c’era Michael Schumacher, il quale vide nuovamente sfumare davanti agli occhi il sogno di salire sul gradino più alto del podio dopo il biennio vincente con la Benetton.

Ebbene, quella monoposto, la Ferrari F300, è oggi disponibile in vendita presso il duPont Registry per un prezzo di base di 4,9 milioni di dollari (circa 4,5 milioni di Euro): questo telaio permise anche a Schumacher di centrare il secondo posto nel Gran Premio del Lussemburgo e le condizioni in cui è stata conservata sono, ovviamente, eccellenti. Compreso nel prezzo anche il potentissimo motore V10 Ferrari 047 che all’epoca riusciva a sprigionare la bellezza di 800 cavalli a 17.000 giri al minuto, base di partenza per tutti i successivi propulsori che permisero all’armata del Cavallino Rampante di conquistare cinque Titoli di fila dal 2000 al 2004.