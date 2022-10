La Ferrari F2003-GA di Michael Schumacher è in vendita all’asta!

Il prossimo 9 novembre la casa d'aste RM Sotheby's proporrà il telaio 229 della Ferrari F2003-GA di Schumacher, con la quale vinse il suo sesto titolo mondiale

RM Sotheby’s ci riprova… stavolta però non con una “show-car”, ma con la vettura originale! Il prossimo 9 novembre, infatti, la casa d’aste canadese metterà in vendita il telaio n.229 della mitica Ferrari F2003-GA, con la quale Michael Schumacher riuscì a mettere in cassaforte il suo sesto titolo mondiale durante il Campionato di Formula 1 del 2003.

Si tratta di un esemplare davvero prestigioso proveniente dalla collezione privata della Casa di Maranello e che cambiò le sorti della stagione, dal momento che permise a Schumacher di rilanciarsi con vigore verso la conquista dell’alloro iridato. La monoposto in questione è equipaggiata con il potentissimo motore V10 da 3.0 Litri Tipo 052, recentemente revisionato e capace di erogare la bellezza di 845 cavalli a 19.000 giri al minuto. Se la volete vedere e sentire in azione prima di fare la vostra offerta, ecco qua sotto lo shakedown effettuato sulla pista di Fiorano in compagnia del figlio Mick: buona visione!