La Ferrari per le feste modaiole: ecco la 360 Modena Limousine!

In Australia è stata messa in vendita una Ferrari 360 Modena "allungata" in versione Limousine, con tanto di motore V8 originale. Il prezzo? Circa 243mila Euro

State cercando una vettura sportiva appariscente che catalizzerà l’attenzione di tutti una volta su strada? Allora questa Ferrari è quello che fa per voi… sempre che non siate dei puristi sfegatati delle Rosse di Maranello! Di fronte a questo esemplare di 360 Modena ogni appassionato che si rispetti, in realtà, invocherebbe un’eresia: si tratta di un modello del 2003 uscito di fabbrica “intatto”, poi venduto dal suo proprietario inglese nel 2012 ad acquirenti australiani.

Questi hanno scatenato la loro inventiva creativa e hanno deciso di trasformare questa supercar… in una Limousine! La carrozzeria è stata allungata con pannelli in alluminio analoghi a quelli originali, mentre le portiere centrali sono state dotate di chiusura ad ali di gabbiano. Gli interni, invece, sono provvisti di tutti gli optional che solitamente si trovano su questo tipo di vetture: frigo bar, luci colorate, TV a schermo piatto e un impianto stereo da spaccare i timpani, per un’abitabilità a bordo fino a otto posti.

Un esemplare che, fortunatamente, ha mantenuto la sua eleganza originale, così come il suo propulsore V8 aspirato da 400 cavalli. Vi state chiedendo quale potrebbe essere il prezzo per un “gioiello” del genere? L’inserzione, visibile sul sito CarSales, la pone in vendita a 399.999 dollari australiani, che convertiti nella nostra moneta si assestano a poco meno di 243mila Euro. Se avete qualche spicciolo messo da parte e vi piacciono le feste mondane, questa 360 Modena potrebbe rivelarsi il vostro affare del secolo! Anche se…