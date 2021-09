La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca è domenica 26 settembre

Questa domenica piazza San Carlo a Torino diventerà il fulcro della manifestazione ASI per il motorismo storico, promossa già dal 2018

Dal 2018 l’Automotoclub Storico Italiano promuove una giornata in cui le vetture e le moto d’epoca sono le protagoniste indiscusse per tutti gli appassionati del settore: si tratta della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, che quest’anno si terrà domenica 26 settembre 2021 nella piazza San Carlo di Torino, vero fiore all’occhiello nonchè capitale dell’automotive e del motorsport italiano.

Un appuntamento davvero da non perdere, che verrà anticipato nella giornata di sabato 25 settembre dall’evento “Stelle del Motorismo” presso Villa Rey (sede dell’ASI in quel di Torino): in quest’occasione verranno consegnati i “Premi ASI per il Motorismo Storico” e verrà celebrato l’inserimento nella prestigiosa “Fiva Heritage Hall of Fame” di tre candidati presentati dalla stessa ASI. Questi saranno l’ingegner Mauro Forghieri e i designer Giorgetto Giugiaro e Marcello Gandini, con quest’ultimo premiato ulteriormente insieme a Leonardo Fioravanti per la creazione di vetture iconiche come la Lamborghini Countach e la Ferrari 365 GT4 BB.

La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca sarà quindi l’occasione per apprezzare mezzi dal sapore vintage che hanno contraddistinto gli anni ’80 e non solo, inseriti all’interno di una cornice – quella di piazza San Carlo a Torino – in cui saranno organizzati raduni, esposizioni, mostre tematiche e convegni con l’obiettivo di raccontare la storia e la passione dell’automobilismo italiano.