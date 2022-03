Jeep elettrica B SUV: confermato l’arrivo nel 2023

La vettura verrà sviluppata sulla piattaforma STLA Small prodotta in Polonia. Il suo arrivo sul mercato è previsto per il 2023

Importanti novità in arrivo per quanto riguarda Stellantis: nei giorni corsi, infatti, il gruppo ha divulgato una notizia che non può lasciare indifferenti. Il 2023 segnerà l’arrivo sul mercato di una nuova Jeep 100% elettrica.

Jeep elettrica: ecco quando arriva

La notizia è stata dell’arrivo di una Jeep in versione elettrica è stata data direttamente dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del gruppo automobilistico per quanto concerne il 2021. Servirà un po’ di pazienza, è vero, ma sicuramente questo passo rappresenta una svolta nella storia di un brand, Jeep, che ha legato la propria tradizione a un certo tipo di motorizzazioni.

Non è ancora chiaro qualche modello verrà utilizzato come “pilota”, ma secondo quanto trapela, le opzioni sono due: la prima è la Jeep Magneto, la concept car presentata lo scorso (di fatto la versione green della Wrangler); mentre la seconda potrebbe essere la Jeep B-SUV, che affiancherà per dimensioni e dotazione la Renegade. Quello che appare certo è che la vettura sarà sviluppata sulla piattaforma STLA Small prodotta in Polonia che può ospitare anche motori elettrici.