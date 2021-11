La Lamborghini Gallardo diventa “turbo” con il motore di Fast & Furious!

Al SEMA di Las Vegas è stata presentata questa specialissima Gallardo con propulsore 2JZ-GTE di derivazione Supra, capace di erogare più di mille cavalli

Tra le più importanti kermesse in ambito automobilistico non può mancare lo Specialty Equipment Market Association (SEMA) di Las Vegas: dopo la cancellazione dell’edizione 2020 causa Covid-19, quest’anno la manifestazione a stelle e strisce è tornata nel vivo e ha svelato al pubblico tante succulenti novità e qualche “esagerazione” vera e propria… come la Lamborghini Gallardo che potete ammirare qua sotto.

Cos’ha di speciale? La modifica più evidente è la sostituzione del suo classico V10 con un propulsore 3.0 Litri a sei cilindri turbo-compresso, dalla sigla 2JZ-GTE e capace di erogare la bellezza di oltre mille cavalli di potenza. Questa unità è stata prodotta da Toyota ed è diventata famosa per essere stata la protagonista della bellissima Supra A80 della saga “Fast & Furious”, quella arancione guidata nel film dal compianto Paul Walker.

Costruita dal tuner Street Aero in 18 mesi di lavoro, questa Gallardo è stata adattata con un posteriore completamente nuovo, che ora ospita un impianto di scarico in titanio a vista assieme a sospensioni realizzate su misura e a un’estetica decisamente più aggressiva di quella originale. Confermata la presenza dello splitter anteriore, di molteplici appendici aerodinamiche e di un grande alettone posteriore, che aumenta considerevolmente la downforce utile da far rimanere attaccata la vettura a terra.

Inediti anche i cerchi (in particolare quelli posteriori su gomme maggiorate) e la tecnologia turbo-lag di nuovo del propulsore, che ha permesso una disposizione particolare delle due turbine così come della scatola del cambio. Le prestazioni? Il preparatore americano non ha ufficializzato nulla per quanto riguarda la scheda tecnica, ma immaginiamo che questa Gallardo con motore da 1000 cavalli sia in grado ora di dare seriamente filo da torcere anche alle supercar più recenti.