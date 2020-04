La Mini Cooper SE: autonomia, versioni e prezzo

La Mini Cooper SE ha una potenza massima pari a 184 CV e una coppia massima di 270 Nm. Il propulsore elettrico sincrono, sviluppato dal Gruppo Bmw, garantisce un'autonomia che varia da 235 a 270 km. La vettura sarà in vendita a un prezzo base di 33.900 euro

È iniziato il countdown per l’arrivo nelle concessionarie italiane della Mini Cooper SE, vale a dire la prima auto 100% elettrica prodotta dal marchio inglese che sarà acquistabile a un prezzo base di 33.900 euro.

Mini Cooper SE: motore fluido e potenza

Mini Cooper SE è la prima auto full electric del brand d’oltre Manica. La vettura ha una potenza massima pari a 184 CV e una coppia massima di 270 Nm ed disponibili da subito, come è tipico dei motori elettrici. La trasmissione di potenza alle ruote anteriori avviene tramite riduttori monostadio e differenziale integrato. L’alimentazione è assicurata da celle agli ioni di litio suddivise in 12 moduli che formano un’unità a forma di T posizionata nel pianale del veicolo, fornendo un contenuto energetico lordo di 32,6 kWh. Il tutto è progettato per garantire la massima sicurezza: il motore, infatti, è protetta da un supporto rinforzato del paraurti e dal telaio di supporto, mentre la batteria ad alta tensione è protetta da una solida piastra. Il propulsore elettrico sincrono, sviluppato dal Gruppo Bmw, garantisce un’autonomia che varia da 235 a 270 km. La ricarica del pacco batterie può avvenire tramite prese domestiche, stazioni di ricarica pubblica e colonnine rapide fino a 50 kW, con tempi che variano dai 35 minuti con corrente continua a 50 kW a poco più di quattro ore con corrente alternata a 7,2 kW. Per il mercato nostrano Mini propone una wallbox domestica che eroga fino a 11 kW in vendita al prezzo di 899 euro.

Mini Cooper SE: il prezzo

La presa di ricarica si trova sopra la ruota posteriore destra, esattamente dove si trova il bocchettone per la benzina nella Mini 3 Porte ed è caratterizzato dal logo Electric in rilievo.La Mini elettrica è equipaggiata di serie con i fari a LED e di cerchi in lega leggera da 16 pollici (opzionali quelli da 17). Di serie Mini Cooper SE ha anche il Connected Navigation, riscaldamento con pompa di calore, climatizzatore bizona e cavo di ricarica più tessera Charge Now. La vettura sarà in vendita a un prezzo base di 33.900 euro.