La modella di Playboy Soraja Vucelic lancia una Lamborghini in piscina!

Incidente sul set per la modella di Playboy (e Instagrammer) Soraja Vucelic: l'ex di Neymar Jr. stava facendo uno shooting con Lamborghini quando ha inavvertitamente trascinato l'auto in piscina

Soraja Vucelic è una modella di Playboy conosciuta dai più per essere la ex fidanzata del fuoriclasse brasiliano Neymar Jr. e, da oggi, per aver lanciato in piscina una Lamborghini Huràcan da oltre 300.000€ (ovviamente Spyder…) durante uno shooting fotografico. L’Hotel di Cannes che ospitava lo shooting, così come la modella, hanno ricevuto la giusta pubblicità, resta da capire quanto ne sia stato entusiasta il proprietario della vettura.

Non il carwash che ho ordinato!

Di modelle che fanno un carwash se ne vedono dai tempi della Ford Model T (o quasi), ma in poche possono vantare un lavaggio totale come quello effettuato in pochi secondi da Soraja. L’acqua ha fatto della Lamborghini Huracàn una piscina a sé stante, costosa ed esclusiva, finché alcuni specialisti non l’hanno tirata fuori dalla piscina con un argano. Difficile dire se l’auto si sia in qualche modo ripresa o se per il 5 litri V10 da oltre 500CV è tutto, per sempre finito.

Visualizza questo post su Instagram Kad sklizne stikla sa kocnice pa lambo zavrsi u bazenu 😂 🤣🤣🤣🤣#ooopss #sorry Un post condiviso da Sara (@sorajavucelic) in data: 24 Lug 2019 alle ore 3:53 PDT

“Quando fai scivolare i tacchi dal freno, la Lambo finisce in piscina!”