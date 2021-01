La nave più grande al mondo? È elettrica e arriva dalla Cina

Si chiama Yangtze River Three Gorges 1 ed è una nave da crociera spinta da un’enorme batteria dalla capacità di 100 auto a zero emissioni

La mobilità elettrica ed eco-sostenibile ormai è uno dei punti nevralgici da perseguire per qualsiasi azienda operante nel settore dei trasporti: a due, a quattro ruote… e anche sull’acqua, dove ovviamente le proporzioni con la tecnologia utilizzata sulle vetture vanno ingigantite fino a creare dei veri e propri “colossi” degli oceani, come il protagonista di questo articolo.

Il suo nome è Yangtze River Three Gorges 1 ed è una nave da crociera prodotta in Cina che entrerà in servizio entro il mese di novembre 2021: il suo punto di forza, che la fa entrare anche nel guiness dei primati mondiali, è la sua gigantesca batteria che fornisce la propulsione necessaria a farla scorrere sull’acqua, un accumulatore da 10.000 celle e dalla capacità “monstre” di 7,5 Mwh – l’equivalente di 100 sue simili installate regolarmente sulle auto a zero emissioni che vediamo su strada tutti i giorni!

Oltre ad essere il più grande produttore al mondo di batterie, la Cina diventa quindi di diritto anche il produttore “della batteria” più grande mai costruita, che spingerà la Yangtze River Three Gorges 1 lungo l’omonimo fiume Yangtze tra le città di Yichang e Chongqing su rotte regolarmente percorse dai battelli tradizionali. Commissionata dalla Wuxi Saisiyi Electric Technology, questa nave ha ricevuto il suo accumulatore dalla CATL, che ha anche sottolineato la presenza di due sistemi di ricarica a basso e alto voltaggio da utilizzare a seconda delle esigenze. La sua autonomia? Per il momento non sono stati rilasciati dati ufficiali, ma scommettiamo che raggiungerà livelli davvero stellari!