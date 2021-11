La nuova supercar di Arturo Vidal è una Fiat Panda!

Attraverso i propri canali social, il centrocampista cileno dell'Iner ha mostrato il suo nuovo gioiello: una Fiat Panda di colore verde

Il centrocampista cileno dell’Inter, Arturo Vidal, nei giorni scorsi ha arricchito la propria collezione di auto. Il garage del giocatore ex Juventus, Barcellona e Bayern Monaco vanta già vetture straordinarie come una Ferrari 488 Spider, una Mercedes Classe G Brabus Amg G700 e una più sobria Volvo XC90. Tutte auto potenti, veloci e piuttosto esclusive, non certo alla portata di tutti. Vidal ha però voluto arricchire la propria collezione con un altro gioiello: una Fiat Panda di colore verde.

Una scelta alquanto insolita per un calciatore famoso, sicuramente ricco e solitamente indirizzato verso vetture di lusso. Un Vidal eccentrico non solo nel look ma anche in fatto di motori, dunque. Il centrocampista classe 1987 è apparso molto felice dell’acquisto fatto, tanto che è stato ritratto dalla fidanzata Sonia Isaza mentre abbraccia la sua nuova citycar made in Italy.

Vidal non è il primo calciatore che si innamora della mitica Fiat Panda. Anche il Divin Codico, Roberto Baggio, adorava la piccola e versatile Panda, che spesso utilizzava per muoversi nelle zone limitrofe la sua casa di Caldogno, in provincia di Vicenza. A gennaio invece, con Madrid completamente imbiancata da una copiosa nevicata, i calciatori dell’Atletico Madrid, guidati da Yannick Carrasco, si erano affidati a loro volta alla piccola auto da quattro cilindri e 135 km/h di velocità di punta.