La pazza idea di McLaren: una supercar alimentata con carburante sintetico

McLaren è al lavoro per costruire una supercar con motore termico ma alimentato da un carburante sintetico. "ci sono potenziali vantaggi in termini di emissioni e praticità", ha dato Jens Ludmann, chief operating officer del brand inglese

Una supercar spinta da un motore alimentato con carburante sintetico: è la folle idea avuta da McLaren. Il costruttore inglese si è messo in testa di trovare una valida alternativa alla propulsione elettrica e siamo certi che ci riuscirà.

McLaren non lascia i motori a combustione

Motore elettrico o combustibile alternativo? La discussone è lunga, sono stati scritti numerosi articoli e ancora non è stata trovata la soluzione definitiva che, probabilmente non esiste nemmeno. La cosa certa è che McLaren ha fatto la sua scelta, decidendo di puntare forte su una vettura, tra l’altro una supercar, con motore termico ma alimentato da un carburante sintetico.

A svelare questo progetto è stato Jens Ludmann, chief operating officer del brand inglese: “La tecnologia relativa ai carburanti sintetici è ancora in fase di sviluppo, ma se si considera che questi possono essere prodotti utilizzando l’energia solare, che sono facilmente trasportabili e che non richiedono modifiche alle pompe dei distributori che abbiamo oggi, ci sono potenziali vantaggi in termini di emissioni e praticità che McLaren ha deciso di esplorare – ha detto alla rivista britannica Autocar -. Inoltre, per valutare realmente l’impatto totale della CO2 dei veicoli 100% elettrici occorre decidere se conteggiare la produzione delle batterie. I motori di oggi necessiterebbero solo di piccole modifiche e vorrei vedere per questa tecnologia ottenere un po’ più di visibilità nei media“.

“Esistono valide alternative che tutti dovrebbero considerare, ma è ancora troppo difficile dire con certezza quanto sia lontano il combustibile sintetico dal raggiungere la realtà produttiva, mentre la tecnologia delle batterie è pronta – ha aggiunto Ludmann -. Esiste un ulteriore potenziale, quello di combinare il carburante sintetico con un sistema ibrido, cosa che renderebbe ancora più pulito il funzionamento“.