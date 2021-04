La Porsche più veloce al mondo finisce all’asta

Questa Porsche 928 del 1\978 da oltre 1100 cavalli di potenza (e capace di toccare i 380 km/h di velocità di punta) sarà messa all'asta dal Mecum Auctions dal 14 al 22 maggio

Avete mai guidato un’automobile con più di 1100 cavalli di potenza? Magari con un quid dato da quell’irresistibile look vintage unito a dettagli super sportivi? Questa possibilità vi verrà data Mecum Auctions che tra pochi giorni metterà all’asta una Porsche 928 del 1978.

All’asta una Porsche 928 da record

Quella in vendita non è una Porsche 928 del 1978 come tutte altre, ma si tratta di un modello speciale che è stata appositamente ritoccato per ottenere prestazioni formidabili, a partire dal motore. Sotto al cofano, infatti, non lavora più l’originale 4.5 litri da 240 CV, ma un propulsore 6.5 V8 in grado di erogare una potenza massima di 1130 CV e una coppia massima di 1296 Nm. Valori incredibili che hanno permesso a questo esemplare di toccare i 380 km/h di velocità di punta durante la cronoscalata del Pikes Peak nel 2009.

Il motore lavora in associazione con un cambio manuale a sei marce con rapporti di trasmissione molto corti e un differenziale a slittamento limitato Getrag. Per potere gestire tanta potenza, sono state necessarie anche alcune accortezze strutturali, a partire dalle sospensioni regolabili, passano per l’impianto frenante Brembo. Gli pneumatici adottati sono Hoosier ad alte prestazioni. Questa 928 è stata modificata anche sotto l’aspetto esterno, con un kit in fibra di carbonio che ha permesso di alleggerire il peso complessivo e l’adozione di un enorme alettone col compito, insieme al sottoscocca, di tenere l’auto inchiodata al terreno. L’asta per aggiudicarsi un pezzo davvero unico dell’automobilismo inizierà il 14 maggio e si concluderà il 22 dello stesso mese sul sito Mecum Auctions. Il prezzo di partenza non è stato comunicato, ma per mettere in garage tanta potenza serviranno tanti, tantissimi, euro.