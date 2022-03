La realtà virtuale sale a bordo di Audi con la tecnologia Holoride

Audi è il primo costruttore al mondo a integrare la realtà virtuale nell’entertainment dei modelli di serie. Da giugno 2022, le vetture dei quattro anelli dotate della più recente evoluzione della piattaforma d’infotainment MIB 3 saranno holoride-capable

Audi è il primo costruttore di auto al mondo a integrare la realtà virtuale nell’entertainment di bordo e a destinare questo tecnologia alla produzione di serie. Dall’estate 2022, i passeggeri posteriori potranno indossare gli occhiali per la realtà virtuale e viaggiare vivendo esperienze immersive nell’ambito del gaming, del cinema e degli eventi. I contenuti VR si adatteranno in tempo reale ai movimenti dell’auto.

Audi Holoride: di cosa si tratta

Da giugno, i modelli di casa Audi saranno dotati della più recente evoluzione della piattaforma d’infotainment MIB 3 saranno holoride-capable e in futuro, grazie agli occhiali VR, i passeggeri potranno guardare film, divertirsi con i videogame e fruire di contenuti interattivi con un livello di realismo sinora sconosciuto. L’innovativa tecnologia è stata presentata in occasione del festival musicale, cinematografico e tecnologico South by Southwest (SXSW) di Austin, in Texas ed è stata realizzata in collaborazione con la start-up Holoride: cuore del progetto è il collegamento in tempo reale tra realtà estesa (XR) e i dati del veicolo come i feedback fisici come accelerazione e sterzata, le informazioni sul traffico, i riferimenti al percorso e alla durata dell’itinerario. Il risultato è la possibilità di creare un’esperienza incredibilmente coinvolgente e ridurre i sintomi del mal d’auto. Holoride consente agli sviluppatori di tutto il mondo di generare avanguardistici formati di realtà estesa.

La piattaforma “Elastic” include un apposito kit di elaborazione software che permette di creare esperienze di gioco e formati d’intrattenimento immersivi. “Elastic Content” è già sinonimo di una nuova gamma di contenuti che si adattano ai movimenti delle vetture, in grado di spaziare dalle avventure spaziali allo streaming dei #film più celebri sino ai tour delle città d’arte: le possibilità sono infinite. Per sfruttare le funzioni Holoride, uno specifico auricolare abilitato alla trasmissione dei dati inerenti la realtà virtuale deve essere collegato al veicolo in modalità wireless, mediante Bluetooth Low Energy (BLE).

Da giugno 2022, i modelli dei quattro anelli dotati della più recente evoluzione della piattaforma d’infotainment MIB 3 – ovvero Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8, Audi e-tron e Audi e-tron GT – saranno holoride-capable. Una caratteristica condivisa dall’offerta europea ed estesa a Canada, Stati Uniti, Giappone e Cina. La nuova tecnologia verrà inizialmente introdotta in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per poi essere estesa a molteplici mercati.