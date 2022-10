La Rolls-Royce di Freddie Mercury finisce all’asta per beneficenza

La vettura, acquistata dal frontman dei Queen nel 1979, verrà battuta all'asta il prossimo 5 novembre senza prezzo di riserva e il ricavato della vendita sarà devoluto al Superhumans Center, ente di beneficenza che aiuta l'Ucraina

Musica e motori, spesso, vanno di pari passi e negli anni sono tante le star della musica che hanno manifestato una passione più o meno grande per le quattro ruote. Non sappiamo quanto Freddie Mercury fase un intenditore, ma sicuramente aveva buon gusto visto che nel suo garage trovava posto anche una Rolls-Royce Silver Shadow del 1974.

All’asta la Rolls-Royce di Freddie Mercury

La vettura, appartenuta frontman dei Queen, torna ora alla ribalta perchè sarà tra i pezzi pregiati dell’asta di Rm Sotheby’s in programma il prossimo 5 novembre. La Rolls-Royce Silver Shadow verrà battuta senza prezzo di riserva e il ricavato della vendita sarà devoluto al Superhumans Center, un ente di beneficenza istituito per fornire aiuti in Ucraina. Secondo il registro storico, la Silver Shadow del 1974 ma è diventa di proprietà di Mercury cinque anni dopo attraverso l’acquisto da parte della società del cantante, la Goose Productions Ltd.

In tutti questi anni, l’auto, che solitamente veniva guidata da un autista, è rimasta di proprietà di Mercury fino al momento della sua scomparsa avvenuta nel 1991. non ha subito interventi. Insomma, è tutta originale, a partire dal motore V8 da 6,75 litri alla verniciatura in Silver Chalice con interni blu, fino ad arrivare allaradio originale con lettore di cassette e al telefono. La basa d’asta è di circa 23mila euro, ma la cifra è destinata a schizzare alle stelle.