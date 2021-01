La strada più corta del mondo? Si trova in Scozia e misura poco più di due metri

Ebenezer Place (a Wick, in Scozia) ha conquistato un posto tra i Guinness World Records per essere la strada più corta del mondo con suoi 2,05 metri, giusto la larghezza della porta d'ingresso dell'hotel che la domina

Più volte su queste pagine vi abbiamo parlato di strade insolite, bellissime, talvolta impossibili da praticare. Oggi, invece, parleremo di una strada che detiene un record davvero singolare: è, infatti, la più corta del mondo ed è lunga poco più di due metri.

In Scozia c’è la strada più corta del mondo

Per la precisione, due metri e cinque centimetri: tanto è lunga Ebenezer Place, questa insolita strada che si trova a Wick, in Scozia. Una distanza così piccola (e assurda da calcolare) che è interamente occupata dal portone del Mackays Hotel. In effetti, a considerare questo piccolo lembo di asfalto una strada è stato il locale consiglio comunale il quale si è preso la briga di chiedere all’azienda che ha costruito l’hotel di installare anche dei cartelli e dei numeri civici per far sì che la via non passi inosservata. Certamente la sua fama è molto superiore alla quantità di asfalto usata per ricoprirla, visto che occupa anche un posto tra i Guinness World Records per essere, appunto, la strada più corta del mondo.

Altre strade da record

Chissà cosa penserebbero gli abitanti di Wick, sapendo che la Ebenezer Place viene spesso citata insieme alla 9 de Julio di Buenos Aires, la strada più larga del mondo con le sue nove corsie per ogni lato per un totale di 110 metri di larghezza (anche se solo un chilometro di lunghezza) oppure accanto alla strada più trafficata al mondo, la China National Highway 110, sulla quale si sono verificati ingorghi che hanno superato i 100 chilometri di lunghezza.