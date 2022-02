La vita di Enzo Ferrari sbarca al cinema: le riprese del film iniziano in primavera

Il film sul "Drake" ripercorrerà le vicende del 1957, quando la Ferrari rischiò la bancarotta e decise di partecipare alla Mille Miglia

Se vi è piaciuto il docu-film su Sergio Marchionne, allora quello su Enzo Ferrari lo aspetterete certamente con la massima trepidazione: il progetto di una pellicola ufficiale sulla vita del “Drake” è in cantiere già da qualche anno, ma finalmente ora si conoscono alcuni dettagli importanti che confermano la sua definitiva messa in opera. Le riprese, infatti, inizieranno nei prossimi mesi primaverili e la location, ovviamente, sarà la città di Modena, dove Ferrari cominciò quella bellissima avventura che oggi è ricordata con passione da migliaia di fans in tutto il mondo.

Il film sul Drake prenderà spunto dal libro “Enzo Ferrari – The Man and the Machine” scritto da Brock Yatesnon e sarà girato dal regista Michael Mann, già sul set di “The Aviator”: Ferrari sarà interpretato da Adam Driver (scelto al posto di Hugh Jackman), mentre per le parti della moglie Laura e dell’amante Lina Lardi sono state ingaggiate rispettivamente Penelope Cruz e Shailene Woodley.

La trama si concentrerà sulle vicende dell’estate del 1957, quando la Casa di Maranello conobbe uno dei suoi periodi più neri a causa della possibile bancarotta e il Drake andò in crisi con la moglie Laura, anche per via della morte del figlio Dino avvenuta l’anno precedente. Queste difficoltà portarono Ferrari a scommettere tutto su una corsa, la Mille Miglia.

Quell’anno l’edizione fu dominata proprio dalle Rosse del Cavallino (con le 315 S di Piero Taruffi e Wolfgang von Trips e con la 250 GT Berlinetta di Olivier Gendebien), ma fu segnata anche dal tragico incidente della 335 S di Alfonso de Portago che finì contro un palo causando la morte di dieci spettatori (oltre a quella del pilota e del suo navigatore Edmund Nelson) per via dello scoppio di uno pneumatico. La vicenda sancì inoltre la fine della Mille Miglia come competizione agonistica, che però fu in grado di rinascere vent’anni più tardi come gara di regolarità per vetture storiche.