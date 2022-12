L’A22 avrà la terza corsia dinamica: investimenti per 400 milioni di Euro

Nel tratto Verona Nord-Bolzano Sud e in caso di traffico intenso l'attuale corsia di emergenza fungerà da terza corsia per tutti i mezzi circolanti

Dopo lunghe trattative, l’Autostrada del Brennero riceverà finalmente la terza corsia per tutto il traffico circolante. Ad annunciarlo è stata direttamente la società che gestisce l’A22 dopo un incontro con i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha fondamentalmente dato il via libera a un bando di gara attivo a partire dal 2023 che prevede un maxi-investimento di 7,2 miliardi di Euro al fine di ristrutturare e migliorare l’intero tratto a scorrimento veloce del Nord Italia.

Il progetto, tuttavia, sarà suddiviso in due parti: la zona Bolzano Sud-Verona Nord riceverà innanzitutto la cosiddetta “terza corsia dinamica“, cioè verrà trasformata l’attuale corsia di emergenza in corsia percorribile a tutti gli effetti durante le circostanze di maggior traffico (oltre 30.000 veicoli in transito giornalmente per un incremento di 4.300 mezzi all’ora su tutto il tratto). Ciò comporterà la costruzione di nuovi accessi, nuove piazzole di sosta e di emergenza e la messa in opera di segnaletica opportuna nonchè di dispositivi di videosorveglianza. A questa primo investimento (pari a 400 milioni di Euro) si aggiungerà la realizzazione della terza corsia “vera” tra Verona e Modena in prossimità del congiungimento con l’Autostrada del Sole, assieme all’installazione di nuove stazioni di servizio con carburanti eco-sostenibili e di nuove zone di parcheggio.